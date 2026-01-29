討錢不成！嘉義男環抱重摔母親「10天後不治」 二審仍判17年5月

嘉義市莊姓男子前年11月28日凌晨向母親討錢、要母親買早餐不成而發生爭執，自後方環抱母親後摔至地面，母親倒地不起，直至路過民眾通報119送醫10天後不治，國民法庭認莊男犯傷害直系血親尊親屬致死罪判刑17年5月，不服上訴二審，今上午宣判遭駁回，仍維持原判決。

據調查，同日凌晨4時19分許，路人發現莊母倒臥路旁，立即報警處理，莊母經送往嘉義醫院救治，仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎，於同年12月7日上午死亡。案發後親友憤憤不平，盼莊男被求處重刑。

莊男雖坦承有抱摔母親，但矢口否認攻擊頭部，經解剖鑑定的法醫師到庭說明，從案發後死者的瘀傷顏色、血塊形成等，與案發時間吻合，且有其他相關證人、莊男曾對母親施暴的相關紀錄等罪責證據，足以佐證他毆打、重摔母親致死。

國民法庭審酌，莊母雖然與莊男感情疏離，但仍然會為他購買物資、還債，莊男仍多次對母親施加攻擊、辱罵、當成工具人。案發當天，莊男只因要求母親提供金錢或買早餐未果後，發生口角爭執，以暴力手段攻擊人體重要部位頭部，又始終否認犯罪、沒有反省或真心悔悟。法官認他犯傷害直系血親尊親屬致死罪判刑17年5月。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線