搭計程車往返新竹台中沒付5千車資！男下車落跑「代價9萬」

新竹黃男與友人搭霸王車，要求計程車司機從新竹載友人至台中，再將他載回新竹，往返車資共5325元。當車輛返抵新竹後，黃男以身上現金不夠要下車提款為由落跑，司機憤而提告。新竹地院審理後，依詐欺得利罪判處黃男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，黃男與友人於2024年10月7日清晨搭乘計程車自新竹前往台中，途中先讓友人在台中下車，黃男再要求司機載他返回新竹。過程中，黃男明知自己沒錢支付車資，仍告知司機要返回原上車地點，致司機誤信而繼續載送。

車輛抵達新竹後，黃男以「身上沒有現金，需要下車提款」為由先行下車，隨即離去，未再返回付款，車資合計5325元。司機事後察覺受騙，報警處理，警方循線查獲黃男。

黃男到案後坦承身上沒有錢、也未付款，但辯稱友人曾說手機可以自動付款。法官查明，同行友人否認曾有此說法，司機也證稱，車上並未討論其他支付方式，更未提供帳號，認定黃男說詞不足採信。