別住了！母指控已成年兒啃老還圖謀房產 嘉義法院判遷出房屋

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

隨著社會高齡化現象加劇，長者財產安全與居住權日益受到重視。嘉義一名婦人因不滿已成年的兒子長期占用房屋，並意圖利用法律程序謀取財產，向法院訴請遷讓房屋。嘉義地方法院審理後，裁定其子應遷出房屋並返還原告，全案仍可上訴。

鄒姓婦人主張，自己是房屋所有權人，已成年的兒子陳男與她同住，她曾贈與金錢與新房給陳男，有穩定居所與經濟能力，陳男不思感念養育之恩，反而欲利用保護令、監護宣告等法律程序企圖奪取其財產，嚴重影響其身心及生活安寧，雙方已無法共同生活。

法院審理，陳男未到場辯論，也未提出書狀聲明。法官根據鄒婦提出的建物登記謄本、稅籍證明及戶籍資料，並調閱家護字案卷宗，認定她主張屬實。

法院認為，家長對於已成年之家屬，在有正當理由時得令其由家分離。陳男既已成年且具謀生能力，鄒婦令其分家後，被告即失去繼續占用房屋的權源。因此，法官依民法第767條第1項規定，判決陳男應自系爭房屋遷出並返還，且須負擔訴訟費用。

母親憂房產遭奪訴請由家分離，嘉義地院判子應遷出返還房屋。圖／本報資料照片
母親憂房產遭奪訴請由家分離，嘉義地院判子應遷出返還房屋。圖／本報資料照片

房屋 財產 嘉義

