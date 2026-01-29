別住了！母指控已成年兒啃老還圖謀房產 嘉義法院判遷出房屋

隨著社會高齡化現象加劇，長者財產安全與居住權日益受到重視。嘉義一名婦人因不滿已成年的兒子長期占用房屋，並意圖利用法律程序謀取財產，向法院訴請遷讓房屋。嘉義地方法院審理後，裁定其子應遷出房屋並返還原告，全案仍可上訴。

鄒姓婦人主張，自己是房屋所有權人，已成年的兒子陳男與她同住，她曾贈與金錢與新房給陳男，有穩定居所與經濟能力，陳男不思感念養育之恩，反而欲利用保護令、監護宣告等法律程序企圖奪取其財產，嚴重影響其身心及生活安寧，雙方已無法共同生活。

法院審理，陳男未到場辯論，也未提出書狀聲明。法官根據鄒婦提出的建物登記謄本、稅籍證明及戶籍資料，並調閱家護字案卷宗，認定她主張屬實。