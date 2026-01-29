聽新聞
0:00 / 0:00
別住了！母指控已成年兒啃老還圖謀房產 嘉義法院判遷出房屋
隨著社會高齡化現象加劇，長者財產安全與居住權日益受到重視。嘉義一名婦人因不滿已成年的兒子長期占用房屋，並意圖利用法律程序謀取財產，向法院訴請遷讓房屋。嘉義地方法院審理後，裁定其子應遷出房屋並返還原告，全案仍可上訴。
鄒姓婦人主張，自己是房屋所有權人，已成年的兒子陳男與她同住，她曾贈與金錢與新房給陳男，有穩定居所與經濟能力，陳男不思感念養育之恩，反而欲利用保護令、監護宣告等法律程序企圖奪取其財產，嚴重影響其身心及生活安寧，雙方已無法共同生活。
法院審理，陳男未到場辯論，也未提出書狀聲明。法官根據鄒婦提出的建物登記謄本、稅籍證明及戶籍資料，並調閱家護字案卷宗，認定她主張屬實。
法院認為，家長對於已成年之家屬，在有正當理由時得令其由家分離。陳男既已成年且具謀生能力，鄒婦令其分家後，被告即失去繼續占用房屋的權源。因此，法官依民法第767條第1項規定，判決陳男應自系爭房屋遷出並返還，且須負擔訴訟費用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言