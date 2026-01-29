性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

高雄男子梁育誌2020年10月20日擄走長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生，涉嫌性侵並用繩圈勒死鍾女後棄屍山區，梁一、二審都判死刑，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍維持死刑判決，成死刑釋憲後首例判死的案件，但該案仍被最高法院撤銷，更二審今早宣判，逆轉改判無期徒刑。

就讀長榮大學的鍾女，當天晚間沿台鐵高架橋返回宿舍，當時在現場埋伏的梁育誌見鍾女落單，隨即上前將鍾女擄走，強行壓制性侵，並用繩圈勒死鍾女。

隨後梁在現場抽了菸，把死者拖上車，在高雄、台南間繞行，還取走鍾女身上財物購物，以鍾女手機抵充加油費，於案發隔日下午3時棄屍阿蓮區大崗山路旁。

梁育誌共犯下強制性交殺人、強制性交未遂、遺棄屍體罪，一、二審都認為他再犯率高，尋找落單女生犯案，屬於預謀犯罪，且均否認殺人，未見真摯悔意，應屬「最嚴重犯罪」，必須剝奪生命，使之永久與世隔離，量處死刑符合罪責相當。

上訴後，最高法院認為攸關量處死刑應考量情節是否「最重大」、全案是否具「計畫性」等因素，有釐清必要，全案發回高雄高分院審理。

梁育誌於一、二審時已由凱旋醫院、嘉南療養院完成鑑定，均認為梁育誌「再犯」可能性高，更一審再請嘉南療養院為量刑補充鑑定，鑑定顯示他無法深切反省犯行，再犯危險性高。

更一審合議庭認為，梁育誌非自首，沒有智能不足或缺陷，鑑定後也無任何精神疾病等任何減刑事由；他曾於案發前一個月犯性侵未遂，見未被警方查獲，便精進犯罪計畫再對鍾女下手，事先備妥可勒斃鍾女的「上吊結」，屬於預謀殺人。

考量他反社會型人格障礙症之個性及傾向，幾乎已定型而難以改變，精神醫學的各種處遇均無效果，審酌手段、鑑定意見，符合「犯罪情節最嚴重之情形」，更一審合議庭3名法官採一致決判梁育誌死刑。

不過，全案上訴後，最高法院仍認為梁育誌事先備妥「上吊結」，是否足以代表預謀仍有疑義，且嘉南療養院鑑定報告，認為梁有主動反思犯下本案之遠因，未排除他有矯治可能性，更一審對於再犯風險理由前後矛盾，因死刑必須符合最嚴密的法律程序，因此發回重審。