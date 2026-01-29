留職停薪赴澳求學不給妻小家用 新竹男2千萬存款遭凍結

新竹謝女指控，丈夫沈男留職停薪赴澳洲求學後，幾乎未再負擔家庭開銷，讓她獨自照顧2名未成年子女，擔心對方將資金移轉出境，向法院聲請暫時處分。新竹地院裁定，在扶養費確定前，凍結沈男名下逾2千萬元存款，確保後續扶養費能順利執行。

判決書指出，謝女與沈男為夫妻，婚後育有一女一子，雙方原本協議由謝女負擔房租，其餘家庭生活費及子女扶養費，均由沈男負責。沈男卻於去年2月間申請留職停薪，出國前往澳洲求學，對家庭後續生活費、子女扶養費及照顧人力均未妥善規畫，期間僅零星支付6萬5705元，其餘支出全由謝女自行負擔。

謝女主張，兩名子女年紀尚小、身體狀況不佳，醫療與照顧開銷龐大，她經常必須請假照顧孩子，家庭經濟早已入不敷出。她也指出，沈男長期滯留海外，且具有雙重國籍，名下並無不動產，主要資產僅剩銀行存款，若在案件審理期間將資金轉往海外，未來即使勝訴，也恐怕無法實際拿到扶養費。

新竹地院調查雙方通訊紀錄、沈男近年所得資料及出入境紀錄後，確認沈男自去年2月17日出境後，至今尚未返台，名下資產也集中於金融機構存款。

法官認為，在未成年人扶養費案件尚未確定前，確實有防止財產流失的急迫性與必要性，為保障未成年子女權益，裁定禁止沈男提領、匯出或處分多家銀行內的台幣及外幣存款，金額以2千萬為限。