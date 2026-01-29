影／蘆洲老翁抓狂...持鋸鎚殺妻女濺血 警逮送辦建請聲押

新北市蘆洲區長安街昨天深夜有1名70歲老翁情緒失控，持鐵鋸和鐵鎚發狂攻擊前妻與2名女兒，弄到家裡血跡斑斑，警方獲報出動快打部隊迅速逮人，將依殺人未遂、傷害等罪嫌移送法辦並建請羈押。

據了解，林姓老翁和68歲葉姓老婦已經離婚，但夫妻仍與48歲和45歲女兒同住。老翁有情緒控管問題，妻女10幾年前便曾聲請保護令，並多次安排他接受認知治療，情況有改善，但還是常因生活瑣事起爭執。

昨晚11時許，老翁又因生活瑣事鬧脾氣、責怪家人「害他」接受治療輔導，情緒再度失控持鋸子及鐵鎚追打妻女，把家裡弄得血跡斑斑。警方獲報出動快打部隊壓制逮捕老翁，並將3名傷者送醫，老婦被咬得皮開肉綻、2支手臂都有撕裂傷，2名女兒頭皮和四肢都有撕裂傷、擦挫傷，暫無生命危險。

警方協助申請緊急保護令，警詢後將老翁依家暴、殺人未遂、傷害罪嫌、違反保護令移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線