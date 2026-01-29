「吳柏毅」外送半途飢餓難耐 飽餐一頓再「棄單」的代價出爐

桃園1名Uber Eats外送員2023年雙12當天傍晚，趕到中壢某家SUBWAY取餐後，卻因飢餓難忍，在送餐途中將客人訂的3份潛艇堡、2份餅乾及3罐飲料全部吃光光，然後按下棄單作業，放棄承接此單；桃園地院考量曾男坦承犯行且財物價值不高，依業務侵占罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元。

犯罪事實指出，現年37歲的曾姓男子於2023年12月12日下午5時45分，正是晚餐的黃金時段，當時擔任Uber Eats外送員的他，接單前往桃園市中壢區的SUBWAY元化店取餐，向黃姓店員報取餐號，領取客人訂購包含有3份6吋潛艇堡、2份副餐餅乾及3罐飲料的「豪華套餐」總價為新台幣575元。

沒想到SUBWAY誘人的麵包香，瞬間成了犯罪導火線，曾男在騎車配送途中，回味取餐時，潛艇堡香味的記憶，突然覺得「飢餓難耐」，決定停車幫客人「試味道」，結果越吃越順口，站在路邊便將整份套餐清空，隨後在App系統上按下「棄單」，表示放棄接這筆外送訂單。

曾男以為吃完就沒事了，沒想到SUBWAY元化店隨即接獲另名外送員上門詢問相同編號的取餐事宜，黃姓領班才驚覺餐點早就被曾男領走卻「消失」，氣得報警處理。警方調閱監視器畫面，循線揪出這名「貪吃外送員」。

檢警偵辦時，曾男對自己半途「食欲大爆發」坦承不諱，檢方偵訊後，原以普通侵占罪起訴，不過法官認為，曾男是Uber Eats外送平台的外送員，利用執行外送業務的機會侵占財物，因此變更起訴法條，改為法定本刑6月以上5年以下較重的業務侵占罪。