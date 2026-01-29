駐關島文化辦事處前處長陳盈連詐10萬美元遭約談 前秘書涉貪5萬交保

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領10萬4000美元房租補助，且未確實督導駐關島辦事處的財產與物品，造成國家財產損失2萬5000美元，調查局28日2度約談陳盈連到案，台北地檢署複訊後命陳盈連請回，駐關島台北經濟文化辦事處前秘書盧啟章被依貪汙罪5萬交保。

同案約談包括台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁，訊後請回。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，調查發現，陳盈連與盧啟章、黃嘉郁3人曾在關島共事，因此28日發動第2波度約談，釐清相關犯罪事實。陳盈連去年因此事被監察院彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻以虛構租約詐領基本數以外的房租補助費；金額約10萬4000餘美元；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品的登帳、盤點與報廢事宜，造成駐地有11件財產、79件非消耗物品迄今下落不明，造成公有財產物品重大損失，金額2萬5000美元。

據調查，陳盈連派駐洛杉磯期間，自2011年1月在駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。不過，陳盈連反而自2011至2016年間，多次持不實房屋租約，向外交部申領超出基本數的房租補助費，總計詐領10萬4000餘美元，約台幣300多萬元，損害國家財產利益。

依駐外人員房租補助費支給規定，駐外人員或配偶於駐在地擁有自有住宅者，應報請各機關核定後按月支給房租補助費基本數。