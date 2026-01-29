駐關島文化辦事處前處長陳盈連詐10萬美元遭約談 前秘書涉貪5萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領10萬4000美元房租補助，且未確實督導駐關島辦事處的財產與物品，造成國家財產損失2萬5000美元，調查局28日2度約談陳盈連到案，台北地檢署複訊後命陳盈連請回，駐關島台北經濟文化辦事處前秘書盧啟章被依貪汙罪5萬交保。

同案約談包括台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁，訊後請回。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，調查發現，陳盈連與盧啟章、黃嘉郁3人曾在關島共事，因此28日發動第2波度約談，釐清相關犯罪事實。陳盈連去年因此事被監察院彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻以虛構租約詐領基本數以外的房租補助費；金額約10萬4000餘美元；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品的登帳、盤點與報廢事宜，造成駐地有11件財產、79件非消耗物品迄今下落不明，造成公有財產物品重大損失，金額2萬5000美元。

據調查，陳盈連派駐洛杉磯期間，自2011年1月在駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。不過，陳盈連反而自2011至2016年間，多次持不實房屋租約，向外交部申領超出基本數的房租補助費，總計詐領10萬4000餘美元，約台幣300多萬元，損害國家財產利益。

依駐外人員房租補助費支給規定，駐外人員或配偶於駐在地擁有自有住宅者，應報請各機關核定後按月支給房租補助費基本數。

彈劾案文指出，陳盈連行為有嚴重違誤、違反公務員服務法事證明確，有公務員懲戒執行職務的違法失職行為，有懲戒必要，依法提案彈劾，監察院去年全票通過。

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉詐領10萬美元租屋補助，2度遭檢方約談。記者胡經周／攝影
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連涉詐領10萬美元租屋補助，2度遭檢方約談。記者胡經周／攝影
駐關島台北經濟文化辦事處前秘書黃嘉郁遭檢調約談。記者張宏業／攝影
駐關島台北經濟文化辦事處前秘書黃嘉郁遭檢調約談。記者張宏業／攝影

財產

延伸閱讀

涉詐領10萬美元房租 駐關島前處長陳盈連二度遭約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

相關新聞

涉詐領10萬美元房租 駐關島前處長陳盈連二度遭約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領十萬餘元美金房租補助，另未確實督導駐關島辦...

助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

大陸籍博弈業者蘇忠生跨境來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找來台籍友人朱大潛幫忙管理營運及招募技術人員，蘇男...

駐關島文化辦事處前處長陳盈連詐10萬美元遭約談 前秘書涉貪5萬交保

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領10萬4000美元房租補助，且未確實督導駐...

搜索回報證物有長官往來訊息 前調查官洩密緩刑定讞

法務部調查局桃園市調查處前組長林明宏，四年前支援搜索台灣蠟品公司負責人違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載調查局副局...

台中女校長「剪刀腳」阻男老師被起訴 教育局回應了

台中某國小一名男教師認為校方減課時數不公，去年9月拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭女校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，...

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。