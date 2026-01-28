台中女校長「剪刀腳」阻男老師被起訴 教育局回應了

台中某國小一名男教師認為校方減課時數不公，去年9月拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭女校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，校長疑被男師跘倒，頭部受傷，教師則提告強制罪和傷害罪，檢方近日偵結起訴。台中市教育局表示，尊重司法流程，將依法召開審查小組審議。

台中一所國小去年9月召開課程發展委員會會議，男教師要求查閱減課老師名單，校方提供閱覽後，卻發現該師拍攝名單，女校長當場制止教師拍攝，並索取名單，與男師發生拉扯跌倒，校長頭撞地面，頭部血腫送醫；男師則指控校長倒地後夾他的腳，報警控告強制與傷害，通報市府職場性騷。

中檢近日偵結認為，女校長以「剪刀腳」夾住陳男右腳，阻止他前進，造成陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，近日依傷害、強制罪將她起訴。

教育局指出，尊重司法流程，但因案涉地檢署提起公訴一節，將依國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法第2條規定召開審查小組進行審議，依審議結果辦理。