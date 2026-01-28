快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中某國小一名男教師認為校方減課時數不公，去年9月拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭女校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，校長疑被男師跘倒，頭部受傷，教師則提告強制罪和傷害罪，檢方近日偵結起訴。台中市教育局表示，尊重司法流程，將依法召開審查小組審議。

台中一所國小去年9月召開課程發展委員會會議，男教師要求查閱減課老師名單，校方提供閱覽後，卻發現該師拍攝名單，女校長當場制止教師拍攝，並索取名單，與男師發生拉扯跌倒，校長頭撞地面，頭部血腫送醫；男師則指控校長倒地後夾他的腳，報警控告強制與傷害，通報市府職場性騷。

中檢近日偵結認為，女校長以「剪刀腳」夾住陳男右腳，阻止他前進，造成陳男右小腿、右髖挫傷併肌肉拉傷，近日依傷害、強制罪將她起訴。

教育局指出，尊重司法流程，但因案涉地檢署提起公訴一節，將依國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法第2條規定召開審查小組進行審議，依審議結果辦理。

對於遭起訴，校長說，尊重司法流程及進度，該事件不會影響學校運作。

台中一所國小去年9月爆發衝突事件，校長疑被老師跘倒，導致頭部受傷。圖／民眾提供
台中一所國小去年9月爆發衝突事件，校長疑被老師跘倒，導致頭部受傷。圖／民眾提供

相關新聞

金錢豹老董袁昶平涉逃漏稅遭訴 其子躲美3年昨返台遭逮聲押獲准

台中地檢署在2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，知名酒店金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定以一億元交保，而袁昶平之子袁復...

台中女校長「剪刀腳」阻男老師被起訴 教育局回應了

台中某國小一名男教師認為校方減課時數不公，去年9月拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭女校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，...

助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

大陸籍博弈業者蘇忠生跨境來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找來台籍友人朱大潛幫忙管理營運及招募技術人員，蘇男...

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產...

刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

桃園市政府警察局楊梅分局前偵查佐吳浩宇被控7年前投資陳姓地下錢莊業者30萬元，每月可收取9000元賄賂，他再查詢、洩漏欠...

南檢抗告失敗 台鹽綠能前董座陳啓昱確定可在家吃年夜飯

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭前天裁定陳啓昱交保1200萬...

