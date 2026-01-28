助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

大陸籍博弈業者蘇忠生跨境來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找來台籍友人朱大潛幫忙管理營運及招募技術人員，蘇男再透過OBU帳戶把錢匯往台灣，牽涉洗錢問題；調查局台北市調查處昨搜索拘提12人到案，台北地檢署今天複訊後，認為朱大潛有串滅證之虞，晚間向法院聲押禁見。

同案約談會計宋怡臻、曾之岳各以50萬交保，限制出境出海；調查局昨天先移送9人複訊，檢方訊後依賭博罪命工程師洪偉哲30萬、王嘉尉25萬、洪碩宏25萬交保，其餘人以10至20萬交保。

檢調指出，近年大陸地區嚴打線上博奕與洗錢活動，不少大陸人紛紛來台設立公司，藉由台灣事業夥伴招募軟體工程師、客服人員，再將博弈網站架設於境外，鎖定大陸客戶發送遊戲資訊，招攬不特定群眾加入。

調查顯示，蘇忠生於2018年間，設立騰雲與薩摩亞精博互娛等公司，均設址在同一地點，兩家公司統籌由朱大潛管理，幕後金主是蘇忠生。為了讓公司能發薪水或技術維護，蘇忠生固定會從國外OBU帳戶打錢至台灣，款項匯入朱大潛開設於國泰世華銀行帳戶，匯款金額不小，尚在統計。

另外，朱大潛為使公司看起來有合理化經營，利用公司之間虛假交易、開假發票、美化帳面等手法，掩飾陸資匯入台灣的事實，涉違反商業會計法。據了解，蘇忠生在台設立的公司都經投審會核准，未違反兩岸人民關係條例。

大陸博弈業者在台設立的騰雲公司務責人朱大潛（中）涉洗錢遭聲押禁見。記者張宏業／攝影
薩摩亞精博互娛公司會計曾之岳（左1）涉洗錢50萬交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影
薩摩亞精博互娛公司會計宋怡臻涉洗錢50萬交保、限制出境出海。記者胡經周／攝影
