駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產與物品，先前被監察院彈劾，移送懲戒法院；調查局台北市調查處今約談陳盈連等3人到案，詢後移送台北地檢署複訊，目前偵訊中。
同案約談包括駐關島台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁、盧啟章。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，今天是2度約談，釐清相關事證。
監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外的房租補助費；金額約10萬美金；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成駐地有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，損失25485美金。
陳盈連派駐洛杉磯期間，自2011年1月於駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。不過，陳盈連自2016年8月起，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數之房租補助費，合計溢領10萬4千美金，詐國家財產。
