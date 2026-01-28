快訊

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

聽新聞
0:00 / 0:00

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產與物品，先前被監察院彈劾，移送懲戒法院；調查局台北市調查處今約談陳盈連等3人到案，詢後移送台北地檢署複訊，目前偵訊中。

同案約談包括駐關島台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁、盧啟章。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，今天是2度約談，釐清相關事證。

監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外的房租補助費；金額約10萬美金；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成駐地有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，損失25485美金。

陳盈連派駐洛杉磯期間，自2011年1月於駐地購置房產，依駐外人員房租補助費支給規定，僅得請領基本數。不過，陳盈連自2016年8月起，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數之房租補助費，合計溢領10萬4千美金，詐國家財產。

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連疑涉貪遭檢調約談。記者胡經周／攝影
駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連疑涉貪遭檢調約談。記者胡經周／攝影

關島 檢調

延伸閱讀

簡舒培遭函送收20萬政治獻金 檢方採信胞妹助理不起訴

不用跑景點也能玩整天 關島「飯店就是主題樂園」親子族最愛

洛杉磯奧運聖火台點燃儀式 啟動門票抽籤登記

牛煦庭版助理費定位補助費 助理工會：仍有自肥疑慮

相關新聞

金錢豹老董袁昶平涉逃漏稅遭訴 其子躲美3年昨返台遭逮聲押獲准

台中地檢署在2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，知名酒店金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定以一億元交保，而袁昶平之子袁復...

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產...

刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

桃園市政府警察局楊梅分局前偵查佐吳浩宇被控7年前投資陳姓地下錢莊業者30萬元，每月可收取9000元賄賂，他再查詢、洩漏欠...

南檢抗告失敗 台鹽綠能前董座陳啓昱確定可在家吃年夜飯

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭前天裁定陳啓昱交保1200萬...

離婚24年…男去年申辦身障補助未過 赫見戶籍多了個兒子

台南有名男子與妻子離婚24年且全無聯繫，去年3年間因辦理身障補助未通過，竟是戶籍多了個素未謀面的兒子，自認非其婚生子女，...

陸資繞道來台經營線上博弈洗錢 調查局搜索拘提12人

經營線上博弈的陸籍人士蘇忠生，為避免遭陸方掃蕩賭博，涉來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找台籍友人朱大潛幫忙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。