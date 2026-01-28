駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連 涉詐10萬美金房租遭檢調約談

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，被控駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，詐領房租補助費，另未確實督導駐關島辦事處之財產與物品，先前被監察院彈劾，移送懲戒法院；調查局台北市調查處今約談陳盈連等3人到案，詢後移送台北地檢署複訊，目前偵訊中。

同案約談包括駐關島台北經濟文化辦事處前職員黃嘉郁、盧啟章。據了解，檢調先前已約談過陳盈連，今天是2度約談，釐清相關事證。

監察院指出，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，明知已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外的房租補助費；金額約10萬美金；另擔任駐關島台北經濟文化辦事處長時，業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成駐地有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，損失25485美金。