南檢抗告失敗 台鹽綠能前董座陳啓昱確定可在家吃年夜飯

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭前天裁定陳啓昱交保1200萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各交保700萬元，檢方昨天不服抗告，台南高分院今晚駁回抗告，陳啓昱等3人確定可在家過年。

台南高分院合議庭指出，原審以陳啓昱等3人羈押已有相當時日，應有所警惕，另考量3人涉案情節，及審理進度、卷存事證，認命3人具保、限制住居，且限制出境、出海，並輔以科技監控，已相當程度掌握其行蹤，且不得與共同被告、證人有任何聯絡、接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為，應足以對3人形成拘束力，降低逃亡、滅證及勾串共犯、證人可能性，確保後續審判、執行程序順利進行。

合議庭表示，陳啓昱前於偵查中雖已有逃亡20餘日，惟偵查中並未命陳啓昱提出1200萬元保證金後，及自停止羈押之日起接受科技監控，以約束陳啓昱行動，並防止他逃亡，自難僅以陳啓昱曾逃亡20餘日，即認原裁定違法不當。

合議庭指出，檢方抗告泛稱原裁定所定陳啓昱等3人保證金1200萬元、700萬元、700萬元不足以擔保3人後續到庭接受審理及將來有罪判決到案執行等語，惟並未進一步提出具體客觀事證，說明3人在該保證金額下，仍有逃亡可能。

合議庭認為，原審於去年11月24日裁定陳啓昱等3人均自同年月28日起延長羈押2 月，並審酌3 人已執行羈押期間及本案進行進度，認為應無對3人禁止接見、通信必要，而不予禁止接見、通信。檢察官並未對原審該裁定提起抗告，堪認檢察官也認為3人自同年月24日起已無禁止接見、通信必要。

合議庭指出，本案審理至今，有關台鹽、台綠、鴻暉、晁暘公司員工、董事等人，均已交互詰問完畢，僅餘共同被告，電業商負責人或承辦人，偵查中未曾到庭證述之證人，尚未進行交互詰問，就電業商負責人或承辦人而言，與陳啓昱3人間應無職務隸屬關係，且分屬契約兩造，而相關書證、電腦資料等非供述證據，業已扣押在案，3人所涉犯嫌相關事證已獲相當程度保全。

合議庭表示，原審去年11月24日延長羈押裁定固認為，陳啓昱3人前次具保後，曾出現經傳喚證人陸續向原審請假不到庭作證情形，而於3人復行羈押後，各次庭期所傳喚證人到庭情形即復歸正常。