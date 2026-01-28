刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

桃園市政府警察局楊梅分局前偵查佐吳浩宇被控7年前投資陳姓地下錢莊業者30萬元，每月可收取9000元賄賂，他再查詢、洩漏欠款者個人資料幫忙追債，一審認定吳沒有收賄，貪汙部分判決無罪，僅依違反個人資料保護法判刑1年2月；案件上訴，台灣高等法院今逆轉認定吳貪汙，改依違背職務收賄罪判10年6月徒刑，個資法部分仍判1年2月徒刑，可上訴。

吳浩宇原先在楊梅分局草湳派出所任職時，認識刑責區內經營養生館兼營地下錢莊的陳姓業者，之後他到偵查隊擔任偵查佐，2019年4月間陳託吳幫忙找人，吳便假借偵辦案件名義，利用警政知識聯網系統查詢簡姓男子的戶籍、身分證照片、入出境紀錄後，再洩漏給陳協助追債。

檢方也指控吳浩宇二度投資陳50萬、30萬元，每月可收受2萬5000元、9000元賄賂，以此作為洩漏查詢被害人戶籍、身分證照片的對價，之後吳再逐期取回全部本金，認定吳違反貪汙治罪條例。

另外，陳也見放款獲利較高，於2019年10月、2020年3月間，趁羅姓男子手頭緊、需錢孔急之際，先後貸給羅2萬元、3萬元，卻分別收取180％、240％，也就是高達15分、20分的重利。

桃園地方法院一審認定吳浩宇查詢個資洩漏給陳，確實違反個資法，但雙方金錢來往沒有積極證據認定吳收賄，因此貪汙判決無罪，僅依非法利用個人資料罪，判處吳員1年2月徒刑；陳一審則被依2個重利罪判處拘役80日，得易科罰金。