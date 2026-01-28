離婚24年…男去年申辦身障補助未過 赫見戶籍多了個兒子

台南有名男子與妻子離婚24年且全無聯繫，去年3年間因辦理身障補助未通過，竟是戶籍多了個素未謀面的兒子，自認非其婚生子女，向法院請求否認子女，經法院囑託醫院進行血緣鑑定，親子關係概率值為0，確認對方並非其婚生子女。

男子主張，去年3月間因辦理身障補助未通過，這才知道這名兒子的存在，因而依民法相關規定提起訴訟。

然而，兒子自認並非母親自對方受胎所生的婚生子女，也對男子去年3月間才知悉有他的存在也無爭執。而前妻未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。