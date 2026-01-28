快訊

陳菊請辭獲准！賴總統祝福復健順利 委請李鴻鈞代理院長

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

因病請假逾1年…監察院長陳菊請辭獲准 高醫揭她復健狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

陸資繞道來台經營線上博弈洗錢 調查局搜索拘提12人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

經營線上博弈的陸籍人士蘇忠生，為避免遭陸方掃蕩賭博，涉來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找台籍友人朱大潛幫忙營運、同時招募技術人員，蘇男再透過OBU帳戶把錢匯往台灣。台北市調查處昨天搜索4處地點，拘提12人到案，朱大潛與會計曾之岳、宋怡臻今傍晚移送北檢複訊，全案依洗錢、賭博等罪偵辦。

調查局昨天已先移送9人複訊，檢察官複訊後令工程師洪偉哲30萬、王嘉尉25萬、洪碩宏25萬交保，其餘人以10至20萬元交保。

檢調指出，近年大陸地區嚴打線上博弈與洗錢，因此不少大陸人都來台設立公司，透過台灣事業夥伴招募開發軟體人才，將博弈網站架設於境外，鎖定大陸客戶發送博弈資訊，藉此招攬不特定客戶。

調查顯示，蘇忠生於2018年間，設立騰雲與「薩摩亞精博互娛等公司，都設址在同一地點，由朱大潛統籌管理，為了讓公司能發薪水或技術維護，蘇男固定會從國外OBU帳戶打錢至台灣，款項匯入朱男的國泰世華銀行帳戶，確切金額還在統計。

另外，朱大潛為使公司看起來有合理化經營，利用公司之間虛假交易、開假發票、美化帳面等手法，掩飾陸資匯入台灣的事實，涉違反商業會計法。據了解，蘇忠生在台設立的公司都經投審會核准，未違反兩岸人民關係條例。

薩摩亞精博互娛公司負責人朱大潛設博弈洗錢遭調查局拘提。記者張宏業／攝影
薩摩亞精博互娛公司負責人朱大潛設博弈洗錢遭調查局拘提。記者張宏業／攝影

帳戶 賭博 客戶 洗錢 陸資

延伸閱讀

檢調追太子集團豪宅洗錢 2度約談「和平大苑」持有人王蘭亭

掉漆！私廚「虎爺台菜」老闆涉洗錢交保50萬 降保20萬僅湊出19萬

滿堂紅麻辣鍋洗錢第2波搜索 老闆娘表弟聲押 虎爺台菜負責人交保

知名麻辣火鍋董座涉洗錢千萬 8名協力公司共犯到案

相關新聞

金錢豹老董袁昶平涉逃漏稅遭訴 其子躲美3年昨返台遭逮聲押獲准

台中地檢署在2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，知名酒店金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定以一億元交保，而袁昶平之子袁復...

離婚24年…男去年申辦身障補助未過 赫見戶籍多了個兒子

台南有名男子與妻子離婚24年且全無聯繫，去年3年間因辦理身障補助未通過，竟是戶籍多了個素未謀面的兒子，自認非其婚生子女，...

陸資繞道來台經營線上博弈洗錢 調查局搜索拘提12人

經營線上博弈的陸籍人士蘇忠生，為避免遭陸方掃蕩賭博，涉來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找台籍友人朱大潛幫忙...

「你這廢物」師虐打生殖器掌摑害男童1天昏厥20次 二審賠償金剩217萬

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學一年級兒子，認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦...

枋寮鄉前鄉長陳亞麟收回扣、公車私用 判8年、犯罪所得150萬多元沒收

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟擔任第18屆鄉長期間，與當時特助黃鴻修、時任枋寮鄉調解委員會主席何世卿，向特定廠商等收取公開招標...

早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。