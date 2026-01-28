聽新聞
陸資繞道來台經營線上博弈洗錢 調查局搜索拘提12人
經營線上博弈的陸籍人士蘇忠生，為避免遭陸方掃蕩賭博，涉來台設立「騰雲公司」與「薩摩亞精博互娛公司」，找台籍友人朱大潛幫忙營運、同時招募技術人員，蘇男再透過OBU帳戶把錢匯往台灣。台北市調查處昨天搜索4處地點，拘提12人到案，朱大潛與會計曾之岳、宋怡臻今傍晚移送北檢複訊，全案依洗錢、賭博等罪偵辦。
調查局昨天已先移送9人複訊，檢察官複訊後令工程師洪偉哲30萬、王嘉尉25萬、洪碩宏25萬交保，其餘人以10至20萬元交保。
檢調指出，近年大陸地區嚴打線上博弈與洗錢，因此不少大陸人都來台設立公司，透過台灣事業夥伴招募開發軟體人才，將博弈網站架設於境外，鎖定大陸客戶發送博弈資訊，藉此招攬不特定客戶。
調查顯示，蘇忠生於2018年間，設立騰雲與「薩摩亞精博互娛等公司，都設址在同一地點，由朱大潛統籌管理，為了讓公司能發薪水或技術維護，蘇男固定會從國外OBU帳戶打錢至台灣，款項匯入朱男的國泰世華銀行帳戶，確切金額還在統計。
另外，朱大潛為使公司看起來有合理化經營，利用公司之間虛假交易、開假發票、美化帳面等手法，掩飾陸資匯入台灣的事實，涉違反商業會計法。據了解，蘇忠生在台設立的公司都經投審會核准，未違反兩岸人民關係條例。
