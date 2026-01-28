快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

聽新聞
0:00 / 0:00

枋寮鄉前鄉長陳亞麟收回扣、公車私用 判8年、犯罪所得150萬多元沒收

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟擔任第18屆鄉長期間，與當時特助黃鴻修、時任枋寮鄉調解委員會主席何世卿，向特定廠商等收取公開招標回扣案與公車私用，屏東地院審理後今宣判，陳亞麟違反貪汙等案件，應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，犯罪所得150萬5993元沒收。可上訴。

記者今打電話給陳亞麟手機電話直接轉語音信箱，LINE則沒有接，不知其回應。

全案共有20多人與廠商涉案，當時陳亞麟私人特助黃鴻修犯非公務員與公務員共同經辦公用工程收取回扣等罪，應執行有期徒刑7年，又犯詐欺取財，處有期徒刑6月，得易科罰金。褫奪公權4年，犯罪所得72萬1千元沒收。

時任枋寮鄉調解委員會主席何世卿犯非公務員與公務員共同經辦公用工程收取回扣等罪，應執行有期徒刑5年，褫奪公權4年。

枋寮鄉公所負責收發工程標封、統計標單數量等協助開標工作的陳玉屏，辯稱非屬公務員身分，屬於約僱人員，屏東地院則認為，陳是依法令服務於地方自治團體所屬機關具有法定職務權限的公務員，任其事證明確，所辯不可採。陳玉屏犯公務員洩漏國防以外應秘密等罪，應執行有期徒刑4年，得易科罰金。

另外廠商違反交付賄賂等罪，執行有期徒刑4年到2年不等，廠商被開罰48萬元到3萬8千元不等。

判決指出，陳亞麟等人收取回扣次數達26次，也坦承犯行；公車私用7次，以此詐欺得利3993元，以及為避免公務車私用遭人發覺而指示秘書及司機填載不實公里數以核銷，行使業務登載不實文件10次。陳亞麟不得易科罰金部分，應執行有期徒刑8年，得易科罰金部分，應執行有期徒刑1年。褫奪公權5年，犯罪所得150萬5993元沒收。全案可上訴。

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟擔任第18屆鄉長期間因貪汙等案件，屏東地院今宣判，判處有期徒刑8年，褫奪公權5年，犯罪所得150萬5993元沒收。可上訴。圖／取自陳亞麟臉書
屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟擔任第18屆鄉長期間因貪汙等案件，屏東地院今宣判，判處有期徒刑8年，褫奪公權5年，犯罪所得150萬5993元沒收。可上訴。圖／取自陳亞麟臉書

公務員 陳亞麟 回扣 貪汙

延伸閱讀

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

嘉義市西區全民運動館工程進度破7成5 黃敏惠視察啟用營運期曝

車資3000元僅付500元 女搭計程車跳票…法院認定存心詐騙

相關新聞

金錢豹老董袁昶平涉逃漏稅遭訴 其子躲美3年昨返台遭逮聲押獲准

台中地檢署在2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，知名酒店金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定以一億元交保，而袁昶平之子袁復...

「你這廢物」師虐打生殖器掌摑害男童1天昏厥20次 二審賠償金剩217萬

台北市某國小音樂男老師劉育嘉托五年級男童照顧自己剛入學一年級兒子，認為男童未盡全力，以鼓棒虐打男童生殖器到破皮、毆打後腦...

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

時任法務部調查局桃園市調查處組長林明宏，4年前支援搜索台灣蠟品公司負責人林哲印違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載林...

枋寮鄉前鄉長陳亞麟收回扣、公車私用 判8年、犯罪所得150萬多元沒收

屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟擔任第18屆鄉長期間，與當時特助黃鴻修、時任枋寮鄉調解委員會主席何世卿，向特定廠商等收取公開招標...

早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料...

桃市議員游吾和涉助理費案出庭 稱款項用於私聘助理服務選民

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年驚爆詐領助理費356餘萬元涉貪，桃園地院今召開準備程序，游針對起訴指控「人頭助理費」、「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。