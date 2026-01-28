金錢豹老董袁昶平涉逃漏稅遭訴 其子躲美3年昨返台遭逮聲押獲准

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

圖為金錢豹酒店外觀。聯合報系資料照

台中地檢署在2023年偵辦國泰洋酒逃漏稅案，知名酒店金錢豹老董袁昶平涉案，袁遭羈押後獲裁定以一億元交保，而袁昶平之子袁復邦也涉案，但偵辦期間已逃往美國，昨天入境遭檢警緝捕到案，全案今依違反稅捐稽徵法等罪，向台中地院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署在2023年3月、6月間，分別就中部地區多家大型酒店，包含金錢豹集團等大型酒店集團，涉利用國泰洋酒等公司等4間公司逃漏稅，檢方以涉犯稅捐稽徵法第41條第2項的加重詐術逃漏稅捐、刑法第165條的湮滅證據等罪，起訴涉案袁昶平等47人，目前正在台中地院審理中。

檢方偵辦期間發現，袁昶平之子袁復邦在2023年1月18日搭機潛逃出境，逃亡在外長達3年餘，昨日（27日）返台入境時，遭檢警緝獲到案。

袁男經解送台中地檢署後，由檢察官謝亞霓訊問，認被告袁男涉犯稅捐稽徵法第41條之詐術逃漏稅捐、商業會計法第71條第1款、第5款之明知不實填載會計憑證並以不正方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌重大，且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之必要，今天向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

台中地檢署強調，為強化打擊地下金融活動，並徹查重大逃漏稅捐之經濟犯罪案件，將持續秉持「有據必查、違法必辦」之原則，結合財政部中區國稅局，全面清查本案所涉相關不法逃漏稅捐情事，積極查扣及追繳犯罪所得，以有效打擊不法地下經濟，維護租稅公平與全民利益。

台中地檢署。圖／本報資料照

