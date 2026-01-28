早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料楊男因擔心身上毒品遭查獲，竟先倒車再往前加速衝撞周姓員警，使周員右手受傷。新北地檢署依加重妨害公務罪將楊男起訴，楊、曹2人涉毒部分則另行偵辦。

起訴指出，案發前，楊男早已因毒被警方盯上，並請好搜索票在其住處附近埋伏。當天上午8時27分左右，楊、曹2人開著租來的轎車外出，並將車輛違規停放在民族路某店面前，警方見機不可失，數名員警一擁而上包圍該車，同時表明身分打算攔查。

不料楊男見到眾員警現身，立刻倒車再向前加速以便逃離，其中一名周姓員警為防止楊、曹2人兔脫，試圖破壞側面車窗玻璃，楊男卻毫無停頓之意，照樣猛踩油門加速，造成周員右手撕裂傷及擦挫傷，事後車上也被搜出毒品人贓俱獲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885