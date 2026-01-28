快訊

早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料楊男因擔心身上毒品遭查獲，竟先倒車再往前加速衝撞周姓員警，使周員右手受傷。新北地檢署依加重妨害公務罪將楊男起訴，楊、曹2人涉毒部分則另行偵辦。

起訴指出，案發前，楊男早已因毒被警方盯上，並請好搜索票在其住處附近埋伏。當天上午8時27分左右，楊、曹2人開著租來的轎車外出，並將車輛違規停放在民族路某店面前，警方見機不可失，數名員警一擁而上包圍該車，同時表明身分打算攔查。

不料楊男見到眾員警現身，立刻倒車再向前加速以便逃離，其中一名周姓員警為防止楊、曹2人兔脫，試圖破壞側面車窗玻璃，楊男卻毫無停頓之意，照樣猛踩油門加速，造成周員右手撕裂傷及擦挫傷，事後車上也被搜出毒品人贓俱獲。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月遭新北市刑大員警攔停緝毒，因擔心身上毒品遭查獲，竟倒車再加速衝撞員警成傷，新北地檢署依加重妨害公務罪將楊男起訴。聯合報系資料照
新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月遭新北市刑大員警攔停緝毒，因擔心身上毒品遭查獲，竟倒車再加速衝撞員警成傷，新北地檢署依加重妨害公務罪將楊男起訴。聯合報系資料照

相關新聞

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

時任法務部調查局桃園市調查處組長林明宏，4年前支援搜索台灣蠟品公司負責人林哲印違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載林...

逆轉！副教授3度申請升等教授未過...台大原先要賠10萬 二審改判免賠

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程副教授林怡秀5年前申請升等教授被拒，她三度向教育部提訴願，也向行政法院提訴訟，認為...

早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料...

桃市議員游吾和涉助理費案出庭 稱款項用於私聘助理服務選民

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年驚爆詐領助理費356餘萬元涉貪，桃園地院今召開準備程序，游針對起訴指控「人頭助理費」、「...

李光輝詐癌末病人遭判刑 精神科醫學會：原審理停權案 因死亡不再審理

精神科醫師李光輝去年底因涉以「生理食鹽水」治療癌末病人騙取150萬費用，二審判一年半定讞，後續他因與前台灣高等法院庭長、...

車資3000元僅付500元 女搭計程車跳票…法院認定存心詐騙

謝姓女子在員林火車站搭乘計程車，多次更改目的地，從名間鄉受天宮、便利商店、汽車旅館再到濁水車站，卻付不出3000元車資，...

