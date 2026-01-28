桃市議員游吾和涉助理費案出庭 稱款項用於私聘助理服務選民

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年驚爆詐領助理費356餘萬元涉貪，桃園地院今召開準備程序，游針對起訴指控「人頭助理費」、「低薪高報」等犯罪事實進行說明，強調相關款項均用於私聘助理及支應服務處運作，否認有貪汙主觀犯意，庭訊50分鐘，法官諭知續行準備、候核辦。

法官葉宇修首先釐清同案其餘8名被告身分，並詢問3名申報公費助理者究竟是人頭還是真助理，游說，除游男、鄭姓及林姓為友人外，其餘為胞姊、弟弟及3個女兒，坦承將胞姊與游男供做人頭申報為議會助理，堅決否認有利用職務機會詐取財物罪嫌，辯稱長女每天上午11時至午後2時於服務處接案，等午休工作人員上班交接工作，平時也是服務處美編。

游吾和詳細說明，議員服務處提供24小時全年無休服務，無法依勞基法規定上下班，民眾無論多晚陳情也不能拒絕，重申無論是「人頭助理」、「低薪高報」申報所得款項實際上都發放給未列入公費名單內的私聘助理及特助，若有結餘費用，會視特助下班時間持續服務的整體情況，給予類似加班費的勞務對價，並非由他私用，他提及特助需頻繁參與水溝修繕等地方建設的會勘行程，尤其近年因「航空城開發」徵收案件繁雜，特助必須頻繁到場會勘及參與各項活動。

由於游的弟弟原列入公費助理名單，卻只給付每月5000元，涉及低薪高報的公務員登載不實罪，游吾和當庭認錯說，「我知錯悔改，造成社會觀感不佳，我很抱歉」，表示弟弟不再列為公費助理，現為他私人特助，事發後，也未再使用公費助理款項支付薪資，而是他自掏腰包給付，以此展現其知錯悔改之意。

庭訊中，法官詢問其子郵局帳戶資金來源，游承認使用兒子的帳戶存放個人資金，另因他了解地方土地資訊，介紹航空城土地買賣所獲得的仲介費，也都存在兒子帳戶內，這個帳戶父子共用。

程序中游的辯護人針對檢方列出19名證人陳述提出爭執，認為部分偵查中的證詞未經對質詰問，尚未合法調查，不能直接採為裁判基礎，不具證據能力，法官則提醒，若全數傳喚將耗費大量訴訟資源，建議辯方斟酌證人的重要性與殺傷力，再決定是否全數要求到庭。