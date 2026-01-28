快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市議員游吾和涉助理費案出庭 稱款項用於私聘助理服務選民

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年驚爆詐領助理費356餘萬元涉貪，桃園地院今召開準備程序，游針對起訴指控「人頭助理費」、「低薪高報」等犯罪事實進行說明，強調相關款項均用於私聘助理及支應服務處運作，否認有貪汙主觀犯意，庭訊50分鐘，法官諭知續行準備、候核辦。

法官葉宇修首先釐清同案其餘8名被告身分，並詢問3名申報公費助理者究竟是人頭還是真助理，游說，除游男、鄭姓及林姓為友人外，其餘為胞姊、弟弟及3個女兒，坦承將胞姊與游男供做人頭申報為議會助理，堅決否認有利用職務機會詐取財物罪嫌，辯稱長女每天上午11時至午後2時於服務處接案，等午休工作人員上班交接工作，平時也是服務處美編。

游吾和詳細說明，議員服務處提供24小時全年無休服務，無法依勞基法規定上下班，民眾無論多晚陳情也不能拒絕，重申無論是「人頭助理」、「低薪高報」申報所得款項實際上都發放給未列入公費名單內的私聘助理及特助，若有結餘費用，會視特助下班時間持續服務的整體情況，給予類似加班費的勞務對價，並非由他私用，他提及特助需頻繁參與水溝修繕等地方建設的會勘行程，尤其近年因「航空城開發」徵收案件繁雜，特助必須頻繁到場會勘及參與各項活動。

由於游的弟弟原列入公費助理名單，卻只給付每月5000元，涉及低薪高報的公務員登載不實罪，游吾和當庭認錯說，「我知錯悔改，造成社會觀感不佳，我很抱歉」，表示弟弟不再列為公費助理，現為他私人特助，事發後，也未再使用公費助理款項支付薪資，而是他自掏腰包給付，以此展現其知錯悔改之意。

庭訊中，法官詢問其子郵局帳戶資金來源，游承認使用兒子的帳戶存放個人資金，另因他了解地方土地資訊，介紹航空城土地買賣所獲得的仲介費，也都存在兒子帳戶內，這個帳戶父子共用。

程序中游的辯護人針對檢方列出19名證人陳述提出爭執，認為部分偵查中的證詞未經對質詰問，尚未合法調查，不能直接採為裁判基礎，不具證據能力，法官則提醒，若全數傳喚將耗費大量訴訟資源，建議辯方斟酌證人的重要性與殺傷力，再決定是否全數要求到庭。

法官最後裁定，辯護人需於2月27日前，針對游虛報助理所得349萬餘元，卻用於支付私聘助理是否名實不符，出具書狀論述並引用確實判決，說明人頭助理未實際擔任助理，另人頭助理費全數給付私聘助理的案例等法律適用問題提交補充理由狀，案件將續行準備。

民進黨三連霸桃市議員游吾和浮報助理費涉貪案今早開庭，游仍否認涉貪，承認有低薪高報使公務員登載不實，至於人頭助理費349萬餘元均用於私聘助理及特助的薪資。記者陳恩惠／攝影
民進黨三連霸桃市議員游吾和浮報助理費涉貪案今早開庭，游仍否認涉貪，承認有低薪高報使公務員登載不實，至於人頭助理費349萬餘元均用於私聘助理及特助的薪資。記者陳恩惠／攝影

法官 帳戶

延伸閱讀

掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權

桃市議員游吾和詐助理費案 桃院首開未傳游但胞姊、女兒全認罪

相關新聞

調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

時任法務部調查局桃園市調查處組長林明宏，4年前支援搜索台灣蠟品公司負責人林哲印違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載林...

逆轉！副教授3度申請升等教授未過...台大原先要賠10萬 二審改判免賠

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程副教授林怡秀5年前申請升等教授被拒，她三度向教育部提訴願，也向行政法院提訴訟，認為...

早被盯上…違停遭包圍 持毒仔倒車加速撞員警妨害公務起訴

新北市蘆洲區一名楊姓男子去年12月8日上午，駕車搭載曹姓友人行經蘆洲民族路時，遭持有搜索票的新北市刑大員警攔停緝毒，不料...

桃市議員游吾和涉助理費案出庭 稱款項用於私聘助理服務選民

民進黨三連霸桃園市議員游吾和去年驚爆詐領助理費356餘萬元涉貪，桃園地院今召開準備程序，游針對起訴指控「人頭助理費」、「...

李光輝詐癌末病人遭判刑 精神科醫學會：原審理停權案 因死亡不再審理

精神科醫師李光輝去年底因涉以「生理食鹽水」治療癌末病人騙取150萬費用，二審判一年半定讞，後續他因與前台灣高等法院庭長、...

車資3000元僅付500元 女搭計程車跳票…法院認定存心詐騙

謝姓女子在員林火車站搭乘計程車，多次更改目的地，從名間鄉受天宮、便利商店、汽車旅館再到濁水車站，卻付不出3000元車資，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。