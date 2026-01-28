調查官搜索上櫃公司驚見飲宴名冊有長官 他向上回報...洩密有罪定讞

時任法務部調查局桃園市調查處組長林明宏，4年前支援搜索台灣蠟品公司負責人林哲印違反證券交易法案件，得知查扣筆記本內記載林和調查局副局長、桃園市調處長餐敘等訊息，林於搜索後告知長官，一審依公務員洩漏國防以外之秘密罪判6月得易科罰金之刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，並宣告林緩刑4年、支付公庫18萬元，全案定讞。

林明宏2022年10月5日上午依桃園市調處犯罪防制科長李明印指派，帶隊前往支援搜索台蠟公司，他於搜索過程中，知悉查扣的林哲印記事本內，記載林哲印與時任調查局副局長黃義村、桃園市調查處長廖榮旭等人餐敘、球敘等訊息。

林明宏身為調查官，知悉偵查所取得的資料為應秘密文書，卻在搜索時先告知李明印，又在搜索完畢返回桃園市調處後，在李明印陪同下向廖榮旭報告此事，洩漏應秘密的扣案物內容，檢方偵結依洩密罪嫌起訴。

桃園地方法院一審審理時，林明宏否認犯罪，供稱他沒有翻閱筆記本，更無從知悉內容，他對整件事情沒什麼印象，直到政風室提示錄影畫面，才知始末，他並沒有洩密。

一審根據卷證資料和證人說法，不採信林明宏辯詞，審酌後依公務員洩漏國防以外之秘密罪判6月得易科罰金之刑。林明宏不服量刑而提上訴，高院認為一審認定沒有違反經驗或論理法則，也無裁量不當之處。

高院指出，林明宏雖於二審審理中坦承犯行，但審酌認罪時點、法院已進行證據調查程序、對司法資源耗費等量刑事由，難認林是基於真誠悔悟，另考量林沒有前科，曾破獲採購工程、貪瀆等多起重大弊案，並偵辦內線交易法等重大經濟犯罪及查獲製毒工廠，迭有績效。