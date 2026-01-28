台中夫妻創業開店...夫偷吃女店員 小三被告喊冤：我說不行他說會處理

台中市一對夫妻一起前年創業開店，但經營不到一年，闆娘即發現，丈夫與店內女店員有染，多次發生性關係，闆娘氣得與丈夫離婚，也以民事損害賠償，向小三求償80萬元，小三在法院審理時喊冤，強調「我有跟他（人夫）說不行，但他說會處理好」，一審審酌雙方資力等情狀後，判小三要賠40萬元。

台中市一名人妻在去年間向台中地院提出民事告訴，她與丈夫在2024年3月間一起開店創業，但同年底時，即發現丈夫與店內年輕的女店員有婚外情，多次發生性行為，她發現姦情後，已在同年底與丈夫離婚，另以侵害配偶權，向小三求償80萬元。

台中地院審理時，被告的女店員坦承，知道老闆已婚身分，也有跟老闆說「不可以婚外情」，但因老闆說「我會處理好，不用擔心」，才會跟老闆發生性行為，但次數有幾次，已經不記得。