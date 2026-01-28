台中夫妻創業開店...夫偷吃女店員 小三被告喊冤：我說不行他說會處理

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對夫妻一起前年創業開店，但經營不到一年，闆娘即發現，丈夫與店內女店員有染，多次發生性關係，闆娘氣得與丈夫離婚，也以民事損害賠償，向小三求償80萬元，小三在法院審理時喊冤，強調「我有跟他（人夫）說不行，但他說會處理好」，一審審酌雙方資力等情狀後，判小三要賠40萬元。

台中市一名人妻在去年間向台中地院提出民事告訴，她與丈夫在2024年3月間一起開店創業，但同年底時，即發現丈夫與店內年輕的女店員有婚外情，多次發生性行為，她發現姦情後，已在同年底與丈夫離婚，另以侵害配偶權，向小三求償80萬元。

台中地院審理時，被告的女店員坦承，知道老闆已婚身分，也有跟老闆說「不可以婚外情」，但因老闆說「我會處理好，不用擔心」，才會跟老闆發生性行為，但次數有幾次，已經不記得。

法官審酌，該對創業夫妻婚姻存續期間，女店員明知該對夫妻已婚，仍與老闆發生婚外情，有多次性行為，女店員也坦認事實，已屬故意不法侵害基於配偶關係的身分法益，情節重大，致闆娘受有精神上痛苦，闆娘提出損害賠償告訴有據，考量雙方職業、收入等情狀後，判女店員要賠40萬元，仍可上訴。

台中市一名已婚開店業者與女店員有染，正宮提告求償，台中地院判賠40萬元。示意圖／ingimage

