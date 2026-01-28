逆轉！副教授3度申請升等教授未過...台大原先要賠10萬 二審改判免賠

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台灣大學運動設施與健康管理碩士學位學程副教授林怡秀5年前申請升等教授被拒，她三度向教育部提訴願，也向行政法院提訴訟，認為台大怠於執行職務，讓她的升等案至今懸而未決，提訴訟請求國家賠償，一審判台大應賠償10萬院，案件上訴，台灣高等法院逆轉改判林怡秀敗訴，台大免賠，全案確定。

林怡秀為美國北科羅拉多大學運動管理博士，專長為運動管理、運動行銷等，自2017年2月起為台大共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程副教授。

林怡秀2021年3月5日申請升等教授，被運管學程教師評審委員會決議不通過，她提訴願後教育部撤銷處分，但學程教評會二度審查不通過，林再提訴願後，台大以程序不完備而有瑕疵為由，自行撤銷第二次的處分。然而，經共教中心教評會第三度審議，仍不通過升等案。

林怡秀第三度提起訴願被不受理，而提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為台大共教中心教評會審查林怡秀升等申請案，應注意訂定明確評量依據及基準等4大原則，判決台大應依判決意旨做決定。

林怡秀也主張自她申請升等教授至今，學程教評會、共教中心教評會學程會議4度審議升等案、至少4度修正升等評審作業要點與審查細則，違反大法官解釋、專科以上學校教師資格審定辦法，認為台大有故意過失。

林怡秀認為台大怠於執行職務，反覆延宕，侵害她依法受保障的教師權利，導致升等申請案至今懸而未決，嚴重侵害工作權，請求台大賠償55萬元。台北地院一審認為台大第二次、第三次處分過程怠於執行職務，造成林怡秀工作權遭受損害情節重大，審酌後判賠10萬元。

台大不服提上訴，高院認為，雙方自2017年2月合議成立聘約，並約定林怡秀申請改以教授資格聘任時，由台大學程教評會、共教中心教評會比照校內升等的規定審查，於審查通過後調整聘約內容。

高院指出，台大學程教評會、共教中心教評會審查升等案，並非行使公權力，而是雙方聘約約定的，林怡秀不能以升等案未經審核通過為由，主張工作權受損害。

高院也認為，北高行判決沒有認定台大共教中心教評會應讓林怡秀升等，且林怡秀也不爭執學程教評會、共教中心教評會就升等案有審核通過與否的裁量餘地，因此學程教評會、共教中心教評會雖三度審查不通過，也不是公務員有怠於執行職務的情形，認為林怡秀請求無理由，逆轉改判台大免賠。

林怡秀。圖翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程官網
林怡秀。圖翻攝自台大運動設施與健康管理碩士學位學程官網

