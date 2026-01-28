李光輝詐癌末病人遭判刑 精神科醫學會：原審理停權案 因死亡不再審理
精神科醫師李光輝去年底因涉以「生理食鹽水」治療癌末病人騙取150萬費用，二審判一年半定讞，後續他因與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉多起訴訟，台北地方法院日前審理相關案件時發現李光輝已死亡，判決公訴不受理。台灣精神科醫學會原審理李光輝是否停權一案，今也表示，因李死亡而不再審理。
李光輝遭家屬指控，聲稱可替大腸癌第四期女患者提供免疫治療，費用需450萬，治療前先收150萬元訂金，後續李光輝僅幫患者施打生理食鹽水，患者兩周後過世，家屬提告，該案經審理，二審判定為詐欺罪，並判刑一年六個月定讞。
台灣精神醫學會理事長王仁邦表示，李光輝去年底判刑定讞後，台灣精神醫學會則將此案送交倫理委員會，討論是否將李光輝停權，倫理委員會當時建議「應停權」，原訂今年三月召開理監事會議時，進一步討論此案，但李光輝今傳死訊，此案將不再受理。
李光輝涉案的內容多為癌症治療，非精神醫學專業，李領有醫師證照，同時也受到醫師法的倫理規範。王仁邦認為，醫師應在患者最脆弱、無助時提供專業醫療建議與對治療負責，不該利用病人對醫療的信任騙取財物。
