彰化縣府約聘人員欠賭債 動歪腦筋偽造縣長戳印 行騙店家下場曝光

彰化縣劉姓男子2023年擔任彰化縣府臨時約僱人員，卻因沉迷賭博，積欠賭債及民間貸款，鋌而走險，利用公務員身份，偽造「縣長王惠美」戳印，並變造公文書，向某商店收取6萬元輔導金據為己有，用於還債和繼續在線上博奕買點數，彰化地方法院依貪汙罪等將他判刑2年7月，均緩刑，並應向公庫支付10萬元。

判決書指出，碩士肄業的劉男2023年9月到12月在彰化縣政府任約僱人員，負責受理未登記工廠管理輔導等工業行政業務，但他卻利用職務，行騙店家。

因店家每年需向彰化縣政府繳交納管輔導金，劉男在2023年10月23日先列印縣府公文書，再偽造「縣長王惠美」戳印，去向某知名肉脯店聲稱，因申請納管時面積有誤，需補繳4年輔導金共6萬元，並稱可用他手機內的QR Code至對面超商繳納，負責人即將6萬元交給超商櫃台人員後，先返回店內招呼客人。

劉男卻指示超商人員將其中2萬元透過他的APP先向博奕網站購買點數，存入其遊戲帳號，4萬元則納為己有，拿去償還民間貸款。

劉男也得知肉脯店負責人有意向國有財產署申請標售畸零國有土地，而拿出事先準備的「國有非公用基地標租契約書」等文件讓負責人填寫，訛稱他有學長在國產署中區分署上班，有管道可協助申請，只需繳交土地總價3成約49萬元，不用排隊即可於標售時直接取得土地，但須保密不得告知他人。

肉脯店負責人雖填好表交給劉男，但事後查覺有異，即致電劉男說預交款得往後延期，劉男即說若無法1次繳49萬元，可先繳6萬至8萬元訂金，並馬上再跑回店內和負責人商談，但負責人也發現劉男給她的納管輔導金收據實為2萬元，即報警處理。

劉男另向吳姓友人訛稱他股票當沖有賺，但缺交割現金，或有未上市股票市值30萬，買入現賺等籍口借錢，跟吳男多次共詐騙借款14萬多元。

法官認為，劉男是有法定職權的公務員，本應奉公守法，竟因沉迷賭博，對外積欠賭債及民間貸款，而利用職務機會詐取財物、變造私文書，已影響國家公務機關廉能形象；不過念及劉男坦承犯行，並已繳回6萬元，且已與吳男達成和解償還借款。