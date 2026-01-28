車資3000元僅付500元 女搭計程車跳票 法院認定存心詐騙

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

謝姓女子在員林火車站搭乘計程車，多次更改目的地，從名間鄉受天宮、便利商店、汽車旅館再到濁水車站，卻付不出3000元車資，僅先付500元並承諾事後補齊卻失聯。司機憤而提告，南投地院認定她具詐欺犯意，依詐欺得利罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

判決指出，謝女去年1月31日晚間8時許，在彰化縣員林火車站前搭乘張姓男子駕駛的計程車，表示要前往南投縣名間鄉受天宮。抵達後，又要求司機載她到附近的萊爾富便利商店，短暫進出後，再改口前往汽車旅館，並請司機代為詢問是否有空房；得知客滿後，最後要求載往濁水車站。

行程結束後，張姓司機向謝女收取車資3000元，謝女翻找皮包後表示身上沒有現金，提款卡在朋友處，希望改以匯款方式支付，遭司機拒絕，雙方遂前往派出所備案。經警方協調，謝女僅拿出500元，並與司機約定2天內補齊餘款。

張姓司機指出，2月2日他曾與謝女聯繫，對方答應當晚在員林火車站交付剩餘車資，但司機到場後未見其人，電話也未再接通，於是於2月4日報案提告。

法院審理時，謝女辯稱她搭車前曾致電蘇姓友人請求匯款，因對方未即時匯出，才導致無法支付車資，並非刻意搭霸王車。不過檢方調查發現，蘇姓友人證稱當天並未接獲借錢電話，謝女帳戶當晚亦無任何匯款紀錄，相關說法不足採信。

南投地院法官認為，謝女在搭車時已可預見自身無力付款，仍持續搭乘並多次變更目的地，主觀上具有詐欺意圖，判決依詐欺得利罪處拘役20日，得易科罰金2萬元。

謝女搭計程車到處逛，卻不願支付3000元車資，法官認為有詐欺意圖，判處拘役20天。圖／本報資料照片
火車站 車資 詐欺

