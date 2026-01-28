酒駕累犯拒繳45萬元罰鍰 花蓮男帳戶突進帳千萬遭凍結

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名50多歲的林姓男子，多次酒後騎機車上路，去年6月間不僅酒精濃度超標還無照，被裁罰45萬元，沒有乖乖繳納，遭移送強制執行。法務部行政執行署花蓮分署上月受理，積極清查林男名下財產，近日發現突然進帳千萬元，立即凍結，林男才願意繳清罰款。

林姓男子家住新城鄉，從裁罰金額推斷，酒駕遭查獲次數至少5、6次。他去年6月間在新城鄉的台9線路段，遭員警查獲酒後無照騎機車，遭花蓮監理站依道路交通管理處罰條例第35條第3項規定重罰45萬元。

花蓮分署表示，當時林男申請分18期，每期繳2萬5000元，但繳了5期後就不再付錢，遭移送到花蓮分署強制執行。

花蓮分署受理後，清查林男名下財產，發現存款帳戶金額僅有幾百到幾千元。不過，花蓮分署人員相當積極，密集清查掌握他的帳戶狀況，近期發現有一筆上千萬元鉅款入帳，這個月初立刻核發扣押命令，凍結帳戶，讓林男乖乖來處理。

花蓮分署表示，林男向執行人員表示，希望可以申請分期繳納，但因存款已達上千萬元，足以一次清查，並未核准，成功為國庫追回罰鍰。

這筆千萬元鉅款從何而來，林男不願多說。不過，據了解，林男在遭移送執行前，有房產交易記錄，這筆錢疑似就是出售房產所得。

花蓮分署表示，農曆春節將近，尾牙、飲宴活動很多，近期啟動酒駕專案，針對酒駕案件強力執行，提醒民眾酒後不要駕車上路，以免害人害己，輕則罰鍰，甚至還可能遭到移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮一名酒駕累犯積欠罰鍰，行政執行署花蓮分署積極清查名下財產，發現有千萬元進帳，成功追回欠款。圖／本報資料照片
花蓮一名酒駕累犯積欠罰鍰，行政執行署花蓮分署積極清查名下財產，發現有千萬元進帳，成功追回欠款。圖／本報資料照片

