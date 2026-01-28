快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

聽新聞
0:00 / 0:00

臉書恐嚇對大眾運輸場站民眾發動攻擊 24歲洪男遭嘉義地院裁定羈押

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

24歲洪姓男子因涉嫌在網路社群發表恐嚇公眾言論，嘉檢檢察官蕭仕庸訊問後，認為洪男涉嫌重大且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

洪男於今年1月24日，匿名在臉書「爆廢公社」公開留言，宣稱將在大眾交通運輸站對途經的不特定民眾發動攻擊。此舉引發社會不安，檢察官隨即指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站組成專案小組展開偵辦。

專案小組於1月27日持嘉義地院核發的搜索票，前往被告住處搜索，現場扣得手機等犯罪工具，並依檢察官核發的拘票將洪男拘提到案。檢方漏夜訊問後，認定洪男涉犯恐嚇公眾罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

檢察長蔡宗熙表示，司法偵查機關對於恐嚇公眾的模仿行為，必定積極從嚴從速查緝，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會治安。

網稱在大眾運輸站隨機攻擊，嘉檢漏夜訊問聲押洪男獲准。圖／本報資料照片
網稱在大眾運輸站隨機攻擊，嘉檢漏夜訊問聲押洪男獲准。圖／本報資料照片

嘉義 恐嚇 檢察官

延伸閱讀

保母以虐取樂「五花八門」 高院心痛：把剴剴當宣洩情緒工具

新竹早餐店業者涉毒遭羈押54天獲判無罪 批：美滿家庭一夕破碎

台菲聯手破詐騙機房…17人押解回台檢方聲押 法院今裁定全羈押

被控賣大麻遭羈押54天最後判無罪 新竹男獲國賠16.2萬

相關新聞

高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱...

臉書恐嚇對大眾運輸場站民眾發動攻擊 24歲洪男遭嘉義地院裁定羈押

24歲洪姓男子因涉嫌在網路社群發表恐嚇公眾言論，嘉檢檢察官蕭仕庸訊問後，認為洪男涉嫌重大且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請...

酒駕累犯拒繳45萬元罰鍰 花蓮男帳戶突進帳千萬遭凍結

花蓮一名50多歲的林姓男子，多次酒後騎機車上路，去年6月間不僅酒精濃度超標還無照，被裁罰45萬元，沒有乖乖繳納，遭移送強...

精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李...

浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元

台南黃姓男子及家族3人共有三合院浴廁鐵皮屋頂欠維護，去年間遭丹娜絲颱風翻起吹落，砸毀隔壁洪姓女子及家族3輛轎車，洪女3人...

曾是全國最年輕鄉長枋寮鄉前鄉長陳亞麟 屏東地院依貪汙判處8年

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟、盧文信任內利用主管鄉公所發包工程職務或錄用正職清潔隊員機會，收取回扣與賄賂，分別親自或透過白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。