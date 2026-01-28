臉書恐嚇對大眾運輸場站民眾發動攻擊 24歲洪男遭嘉義地院裁定羈押

24歲洪姓男子因涉嫌在網路社群發表恐嚇公眾言論，嘉檢檢察官蕭仕庸訊問後，認為洪男涉嫌重大且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

洪男於今年1月24日，匿名在臉書「爆廢公社」公開留言，宣稱將在大眾交通運輸站對途經的不特定民眾發動攻擊。此舉引發社會不安，檢察官隨即指揮嘉義縣警察局刑事警察大隊、法務部調查局嘉義縣調查站組成專案小組展開偵辦。

專案小組於1月27日持嘉義地院核發的搜索票，前往被告住處搜索，現場扣得手機等犯罪工具，並依檢察官核發的拘票將洪男拘提到案。檢方漏夜訊問後，認定洪男涉犯恐嚇公眾罪嫌，向法院聲請羈押獲准。