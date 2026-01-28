影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、林倩綺，並由台北市議員李明賢、楊植斗一起陪同舉行記者會。
檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。
國民黨花蓮縣議會黨團表示，行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。從堰塞湖、水保局、第九河川局，所有一條龍都是中央管轄，尤其針對馬太鞍溪的部分，中央9年來從未疏濬，這是誰失職相當明顯，所以今天來地檢署告發，希望檢方從嚴查辦，給受難者家屬一個交待。
