快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

影／國民黨花蓮縣議會黨團赴北檢 控告中央馬太鞍洪災失職

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導

國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、林倩綺，並由台北市議員李明賢、楊植斗一起陪同舉行記者會。

檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。

國民黨花蓮縣議會黨團表示，行政院長卓榮泰及農業部長陳駿季多次對外宣稱「無立即危險」、「10月底才會溢流」，且於潰壩時未施放海嘯警報等訊息，嚴重影響地方與民眾誤判風險。從堰塞湖、水保局、第九河川局，所有一條龍都是中央管轄，尤其針對馬太鞍溪的部分，中央9年來從未疏濬，這是誰失職相當明顯，所以今天來地檢署告發，希望檢方從嚴查辦，給受難者家屬一個交待。

檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。記者林俊良／攝影
檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志、吳東昇、林玉芬、林正福等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。記者林俊良／攝影
檢方偵辦去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。記者林俊良／攝影
檢方偵辦去年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導檢方將向上偵辦縣長徐榛蔚，引發藍營不滿。立委翁曉玲、陳玉珍、林倩綺今早與花蓮縣議會黨團成員吳建志等人赴台北地檢署，按鈴告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。台北市議員李明賢、楊植斗等人也到場聲援。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（左）等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（左）等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（右）、林玉芬（左）等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（右）、林玉芬（左）等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（右二）、吳東昇、林玉芬、林正福等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影
國民黨花蓮縣議會黨團召集人吳建志（右二）、吳東昇、林玉芬、林正福等議員，針對馬太鞍洪災今天赴台北地檢署，告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫，廢弛職務。記者林俊良／攝影

馬太鞍溪 花蓮 經濟部長

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖釀災花蓮議會國民黨團告發劉世芳 廢弛職務釀成災害等罪

動保法修正草案今續審 陳駿季：餵食與飼主責任意見歧異 不宜貿然擬定

馬太鞍洪災偵辦層級恐上至徐榛蔚 羅智強：要不要逮捕劉世芳、陳駿季

美國農產品「輸台」關稅未放榜 陳駿季：品項逐一確認中

相關新聞

高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱...

臉書恐嚇對大眾運輸場站民眾發動攻擊 24歲洪男遭嘉義地院裁定羈押

24歲洪姓男子因涉嫌在網路社群發表恐嚇公眾言論，嘉檢檢察官蕭仕庸訊問後，認為洪男涉嫌重大且有羈押必要，向嘉義地方法院聲請...

酒駕累犯拒繳45萬元罰鍰 花蓮男帳戶突進帳千萬遭凍結

花蓮一名50多歲的林姓男子，多次酒後騎機車上路，去年6月間不僅酒精濃度超標還無照，被裁罰45萬元，沒有乖乖繳納，遭移送強...

精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李...

浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元

台南黃姓男子及家族3人共有三合院浴廁鐵皮屋頂欠維護，去年間遭丹娜絲颱風翻起吹落，砸毀隔壁洪姓女子及家族3輛轎車，洪女3人...

曾是全國最年輕鄉長枋寮鄉前鄉長陳亞麟 屏東地院依貪汙判處8年

屏東縣枋寮鄉前任鄉長陳亞麟、盧文信任內利用主管鄉公所發包工程職務或錄用正職清潔隊員機會，收取回扣與賄賂，分別親自或透過白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。