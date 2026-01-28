快訊

精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李；台北地院日前開庭，發現李光輝於本月5日死亡，依法判決誹謗案公訴不受理。

此外，李光輝另被控以「印股票換鈔票」販賣生技公司未上市股票，不法獲利逾1億元，台北地院一審依違反證券交易法判決李光輝有期徒刑10年，案件上訴二審中，預料法院也將判決公訴不受理。

誹謗案部分，檢方指控，李光輝因與王炳梁姪子王伯綸有多起訴訟，2023年11月9日在高院法庭表示「在場代表天明製藥的陳冠維律師，他的老師叫王炳梁，是王伯綸的叔叔，王炳梁在翁茂鍾案的時候，判決銀行協理讓他去跳樓自殺，造成司法院20幾個法官提前退休」。

李光輝另於2023年11月10日在桃園地院法庭指稱「詹易真跟我有些官司，詹的叔父叫王炳梁，王本過桃園地院庭長，原告這麼矛盾的事實，檢察官竟然會起訴」；2024年8月15日李在智財法院法庭內表示「前法官王炳梁利用他有其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」，王炳梁對李提告誹謗。

事實上，李光輝生前官司纏身，他在大學租借的實驗室違法對癌末病患施打NK治療，甚至找人假冒護理師詐取150萬元治療費，2025年12月台灣高等法院判李有期徒刑1年6月確定，須入監服刑，但因李已死亡不必發監執行。

精神科醫師李光輝。圖／聯合報系資料照片
精神科醫師李光輝。圖／聯合報系資料照片

桃園地院 法官 提告

相關新聞

獨／Toyz劉偉健去年移彰監 登記結婚篠崎泫拚免驅逐？判決已埋伏筆

網紅劉偉健綽號「TOYZ」在2021年間販售大麻菸彈，遭判刑4年2月確定，前年入監服刑，劉原本在台中監獄服刑，去年因監獄...

越南成大女博士變欠稅大戶滯台同學伸援 律師：國家要錢卻剝奪工作

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭國稅局限制出境，她向本報投訴，自己形成被我國政府置於無法合法維持基本生存，...

高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱...

越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭限制出境，她向本報投訴，自己觀光簽證過期，目前形成「無法生活亦無法離開的狀...

精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李...

浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元

台南黃姓男子及家族3人共有三合院浴廁鐵皮屋頂欠維護，去年間遭丹娜絲颱風翻起吹落，砸毀隔壁洪姓女子及家族3輛轎車，洪女3人...

