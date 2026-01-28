精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李；台北地院日前開庭，發現李光輝於本月5日死亡，依法判決誹謗案公訴不受理。

此外，李光輝另被控以「印股票換鈔票」販賣生技公司未上市股票，不法獲利逾1億元，台北地院一審依違反證券交易法判決李光輝有期徒刑10年，案件上訴二審中，預料法院也將判決公訴不受理。

誹謗案部分，檢方指控，李光輝因與王炳梁姪子王伯綸有多起訴訟，2023年11月9日在高院法庭表示「在場代表天明製藥的陳冠維律師，他的老師叫王炳梁，是王伯綸的叔叔，王炳梁在翁茂鍾案的時候，判決銀行協理讓他去跳樓自殺，造成司法院20幾個法官提前退休」。

李光輝另於2023年11月10日在桃園地院法庭指稱「詹易真跟我有些官司，詹的叔父叫王炳梁，王本過桃園地院庭長，原告這麼矛盾的事實，檢察官竟然會起訴」；2024年8月15日李在智財法院法庭內表示「前法官王炳梁利用他有其他檢察官、法官的把柄，讓我的案子不起訴」，王炳梁對李提告誹謗。