聽新聞
0:00 / 0:00
高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」
高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱「是被煞到」，被橋頭地院法官認定她缺乏「病識感」，一旦回歸社會恐有再犯之虞，因此裁定暫行安置6個月。
裁定指出，這名女子涉嫌持鋸子鋸斷他人電表電線，並持鐵鎚朝另外一名被害人頭部攻擊，法官發現過去她曾長期受精神症狀影響，有危害公共安全之虞，因此去年7月就裁定將她送入醫療處所暫行安置，但因她住院期間精神狀況相對改善穩定，被院方建議後續採門診追蹤治療，不建議延長安置。
不過安置期間她再度出庭應訊時，卻向法官堅稱「我沒有精神病」，更表示「後來知道是被煞到，神明已經幫我處理好了」，甚至出現妄想指稱是「假警察抓我」、「法院用假傳票把我押來」。
合議庭法官審理認為，被告女子的供述顯示其對自身病症完全缺乏病識感，雖在醫院強制環境下病情穩定，但她主觀上排斥服藥，且過去紀錄顯示家屬態度消極、無力約束，若無公權力介入，她極高機率會中斷治療，屆時精神症狀惡化，恐再對社會造成高度風險。
橋頭地院最終未採納醫院停止安置的建議，而是裁定將她從明天起，再延長暫行安置6個月，以兼顧被告醫療權益與社會安全防護。全案仍可抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言