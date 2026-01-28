快訊

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

如何確認日圓漲勢穩了？花旗教看這指標 出現後日圓能再強15%

經典賽／達比修有來了 以「特別教練」身分加入日本隊

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱「是被煞到」，被橋頭地院法官認定她缺乏「病識感」，一旦回歸社會恐有再犯之虞，因此裁定暫行安置6個月。

裁定指出，這名女子涉嫌持鋸子鋸斷他人電表電線，並持鐵鎚朝另外一名被害人頭部攻擊，法官發現過去她曾長期受精神症狀影響，有危害公共安全之虞，因此去年7月就裁定將她送入醫療處所暫行安置，但因她住院期間精神狀況相對改善穩定，被院方建議後續採門診追蹤治療，不建議延長安置。

不過安置期間她再度出庭應訊時，卻向法官堅稱「我沒有精神病」，更表示「後來知道是被煞到，神明已經幫我處理好了」，甚至出現妄想指稱是「假警察抓我」、「法院用假傳票把我押來」。

合議庭法官審理認為，被告女子的供述顯示其對自身病症完全缺乏病識感，雖在醫院強制環境下病情穩定，但她主觀上排斥服藥，且過去紀錄顯示家屬態度消極、無力約束，若無公權力介入，她極高機率會中斷治療，屆時精神症狀惡化，恐再對社會造成高度風險。

橋頭地院最終未採納醫院停止安置的建議，而是裁定將她從明天起，再延長暫行安置6個月，以兼顧被告醫療權益與社會安全防護。全案仍可抗告。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

法官 警察 殺人未遂

延伸閱讀

高雄愛河違法垂釣亂象 挨批執法不彰

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

家中老舊電線別亂丟！台電曝正確回收方式：2種類禁丟

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

相關新聞

獨／Toyz劉偉健去年移彰監 登記結婚篠崎泫拚免驅逐？判決已埋伏筆

網紅劉偉健綽號「TOYZ」在2021年間販售大麻菸彈，遭判刑4年2月確定，前年入監服刑，劉原本在台中監獄服刑，去年因監獄...

越南成大女博士變欠稅大戶滯台同學伸援 律師：國家要錢卻剝奪工作

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭國稅局限制出境，她向本報投訴，自己形成被我國政府置於無法合法維持基本生存，...

高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱...

越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭限制出境，她向本報投訴，自己觀光簽證過期，目前形成「無法生活亦無法離開的狀...

精神科名醫李光輝死亡 誹謗高院前庭長判決不受理

精神科名醫李光輝與前台灣高等法院庭長、律師王炳梁親戚涉及多起訴訟，指控王捲入富商翁茂鍾案，王提告，檢方依3個誹謗罪起訴李...

浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元

台南黃姓男子及家族3人共有三合院浴廁鐵皮屋頂欠維護，去年間遭丹娜絲颱風翻起吹落，砸毀隔壁洪姓女子及家族3輛轎車，洪女3人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。