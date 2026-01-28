高雄女持鐵鎚砸頭殺人未遂 出庭堅稱自己是被「煞到」

高雄市一名女子因涉嫌持鐵鎚攻擊他人頭部及鋸斷鄰居電線，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，但她出庭時堅稱自己是遭假警察逮捕，甚至稱「是被煞到」，被橋頭地院法官認定她缺乏「病識感」，一旦回歸社會恐有再犯之虞，因此裁定暫行安置6個月。

裁定指出，這名女子涉嫌持鋸子鋸斷他人電表電線，並持鐵鎚朝另外一名被害人頭部攻擊，法官發現過去她曾長期受精神症狀影響，有危害公共安全之虞，因此去年7月就裁定將她送入醫療處所暫行安置，但因她住院期間精神狀況相對改善穩定，被院方建議後續採門診追蹤治療，不建議延長安置。

不過安置期間她再度出庭應訊時，卻向法官堅稱「我沒有精神病」，更表示「後來知道是被煞到，神明已經幫我處理好了」，甚至出現妄想指稱是「假警察抓我」、「法院用假傳票把我押來」。

合議庭法官審理認為，被告女子的供述顯示其對自身病症完全缺乏病識感，雖在醫院強制環境下病情穩定，但她主觀上排斥服藥，且過去紀錄顯示家屬態度消極、無力約束，若無公權力介入，她極高機率會中斷治療，屆時精神症狀惡化，恐再對社會造成高度風險。