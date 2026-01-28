聽新聞
0:00 / 0:00
浴廁鐵皮屋頂欠維護遭颱風吹落 砸毀鄰戶3輛轎車判賠17萬元
台南黃姓男子及家族3人共有三合院浴廁鐵皮屋頂欠維護，去年間遭丹娜絲颱風翻起吹落，砸毀隔壁洪姓女子及家族3輛轎車，洪女3人求償維修費及交易價值貶損費，黃辯颱風所致，當庭勘驗照片及錄音光碟，且黃未否認欠缺管理維護所致，法官認黃家3人有過失應連帶賠償17萬餘元。
黃家族3人主張，砸毀車輛的鐵皮屋頂及底座木樁非該房屋的，房屋浴廁鐵皮屋頂雖經颱風毀損，但是鐵皮殘骸是掉在三合院中庭；房屋浴廁鐵皮屋頂為加強磚造、C型鋼、米白色、淡紅色，兩者在材質、結構、施工方式及外觀顏色都不一樣。
黃家認為，況事故發生是由颱風所致，屬不可抗力自然災害而不具可歸責性；且洪家在颱風期間仍將車輛停放在戶外，未採取必要避風措施，也有過失。
台南地院指出，依現場照片，該房屋浴廁屋頂確有木樁卡準凹槽、房屋浴廁鐵皮屋頂因颱風而有毀損、被風吹走情形；參以3輛轎車旁散落鐵皮殘骸及木樁，也與該房屋浴廁屋頂材質、外觀顏色及鐵皮型款相近。
同時，當庭勘驗錄音光碟後，認為事發當下，洪家與黃家聯繫賠償事宜時，主張是黃家的東西飛過來砸到車等語，黃未否認並回應「嘿阿（台語）」，即接續討論賠償事宜。
台南地院表示，經綜合相關證據調查結果，認為鐵皮屋頂及底座木樁應是源自黃家房屋。且事故既是因黃家欠缺管理、維護房屋浴廁，致鐵皮屋頂及底座木樁被颱風翻起吹落，而砸毀洪家3輛車輛，推定黃家具過失。
然而，洪家3人請求轎車維修費用、交易價值貶損及租車費用等共計21萬餘元，法官逐一檢視其項目及金額，再扣除折舊費用，認黃家3人應連帶賠償洪家3人共計17萬餘元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言