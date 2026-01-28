北京鼎泰豐歇業 大股東控前董座拒交接金流不清

「鼎泰豐」在大陸華北歇業風波仍未平息，北京恒泰豐餐飲公司於2024年8月無預警宣布華北14家鼎泰豐分店歇業，現任恒泰豐董事長林禮宏向台北地檢署控告前董座韓家宸拒不交接，4.65億元金流不清，提告侵占、背信；最近又追加告訴2024年公司仍有人民幣6500萬元及3000萬元資產設備，韓家宸遭解任後仍匯出500萬元人民幣給北京市通商律師事務所，用途不明。

2004年，鼎泰豐董事長楊紀華和大成集團副董事長韓家宸、股市聞人孫鐵漢合資登陸大陸華北，開設14家鼎泰豐門市，授權北京恒泰豐公司經營，不料引發訴訟大戰。恒泰豐唯一股東是英屬維京群島「北京巨人」控股公司，原本由楊紀華、韓家宸、孫鐵漢三分天下，但孫鐵漢收購楊紀華股權成為最大股東。

2024年10月22日，北京巨人召開股東臨時會全面改派北京恒泰豐董監事，解任韓家宸董事長職務，改由林禮宏接掌，林禮宏隨即向台北地檢署指控韓家宸及總經理楊炳坤任內金流不清，自2013年至2022年，約有4.65億元流向韓家宸掌控的關聯公司，名義是支付台幹薪資，實際支付金額與撥款數額出現1.8億元差額，北檢已受理偵辦。

北京巨人最近又具狀向北檢補充告訴指出，恒泰豐前總經理楊炳坤曾於2024年7月26日董事會報告，恒泰豐帳上至少還有人民幣6500萬元現金，及價值人民幣3000萬元的設備資產；韓家宸被解任董座後，又從公司帳戶匯出人民幣500萬元至北京市通商律師事務所，用途不明，且與一般委任律師的行情差距極大，請檢方一併查明。

林禮宏表示，韓家宸未經董事會與母公司同意，私自宣布華北14家鼎泰豐分店歇業，導致原本經營良好的品牌一夕瓦解，不僅數百名員工生計受影響，更對其他投資股東造成巨大損失，破壞台商在兩岸經營的互信基礎。