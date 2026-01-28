視同現役軍人！後備軍人教召時罵長官一句「幹X娘」 被送軍法偵辦
台東一名後備軍人參加教育召集期間，因一時情緒失控，在公開場合對直屬長官爆粗口，意外觸犯陸海空軍刑法。檢方日前偵結後，考量其年輕、初犯且坦承犯行，最終給予1年緩起訴處分，並須繳納新台幣2萬元處分金。
檢方指出，被告蕭姓後備軍人於去年7月間，前往台東縣太麻里鄉某國小接受教育召集訓練，期間隸屬後備旅步兵單位。當時在連隊集合、宣達事務的公開場合，蕭員因細故對同連副排長林姓士官長心生不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，行為引發爭議。
值得注意的是，檢方特別強調，後備軍人只要在教育召集、點閱或入營受訓期間，依法即視同現役軍人，其言行均受陸海空軍刑法規範，與一般社會場合大不相同。公然侮辱長官，依法屬於重罪，後果不容小覷。
案經蕭員於偵查中坦承犯行，並有相關證人證述及教育召集證明文件佐證。檢方綜合考量其行為時未滿22歲、素行尚可、無相關前科，且相關軍事單位均無異議，認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，並須於4個月內向國庫繳納2萬元。
