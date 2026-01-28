嘉義地檢署偵辦市府工務處道路工程弊案 葉姓科長5萬元交保
嘉義地檢署指揮法務部調查局南部地區調查組，針對市府工務處葉姓科長等4名人員涉及貪汙治罪條例等案件展開偵辦。檢察官黃天儀指揮調查局南部組昨天持法院核發之搜索票，前往被告住居所等6處執行搜索，並傳喚4人到案說明。案件於今天凌晨1時許訊問完畢，檢方認為被告犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知葉姓科長以5萬元交保。
據了解，檢方接獲檢舉，指葉姓科長等人於2022年間辦理嘉義市市區道路維修相關工程時，涉嫌以虛假工程案的招標與得標方式，圖利特定廠商。
訊問結果除葉姓科長外，承辦人員邱男以3萬元交保，廠商林男則以20萬元交保，其餘人員請回。
工務處長蘇文崎表示，葉科長昨天與今天均請假，市府尊重司法調查，並強調務必毋枉毋縱。
