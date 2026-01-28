越南成大女博士變欠稅大戶滯台同學伸援 律師：國家要錢卻剝奪工作

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭國稅局限制出境，她向本報投訴，自己形成被我國政府置於無法合法維持基本生存，同時也無法離境的處境；律師歐蕙甄指出，制度上是死局，應透過修法，讓這類人能夠工作還稅，國家可以拿到錢，外籍人士也能返國。

范女滯台4個多月居無定所，昨向本報陳情的新聞露出後，她過去就讀成功大學博士班的同學閱讀發現是她，立即驚呼傳訊「怎麼沒有跟我們聯絡」，並表示他們來幫忙，至少要先找到住的地方，工作問題再一起想辦法；范女十分感動，告知本報記者「感謝有愛的同學們」。

曾任新北地檢署檢察官的歐蕙甄指出，現行制度確實存在結構性漏洞，國家要求她履行義務還稅，卻同時剝奪她履行義務，能夠工作的一切合法手段；不過如果范女只有欠稅，沒有刑事案件（如逃漏稅被判刑、偽造文書等），限制出境的期限最長只能5年，期滿就要解除。

歐蕙甄表示，當限制出境原因單純是「稅捐行政管制」，依照稅捐稽徵法第24條， 5年期滿就應解除出境限制，不一定會無限期滯留台灣；不過目前范女的居住、飲食、工作與看病等需求，或許國家可以針對不涉及刑事案件單純欠稅、有還款意願的這類外籍人士修法。

透過法律訂定核發附條件短期人道居留加工作許可，收入直接設定為還稅用途，讓國家可以拿到錢，外籍人士也可以能夠回家與家人團圓，解決制度死局；歐蕙甄說，目前的制度無解，只能從政策上來找辦法。

范姓女子受訪向本報指出，曾來台攻讀成大工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南，因還有學校獎學金可以領取，將帳戶交給也在成大讀中文的阮姓女室友協助處理，直到去年9月從德國帶2歲兒子來台才知道帳戶被阮女跟其友人搞到欠稅，她認了也願意承擔。

范女指出，去年11月她的德國丈夫緊急來台，先將小孩帶走，她因此傷心跟孩子分離；她有甲狀腺疾病，但在台灣沒有健保、沒有身分，根本無法看病拿藥。她向國稅局、移民署請求讓她可以有臨時身分在台灣工作、看醫生，讓她可以活下去，但均遭回覆「不屬其責任」。