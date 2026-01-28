獨／Toyz劉偉健去年移彰監 登記結婚篠崎泫拚免驅逐？判決已埋伏筆

網紅劉偉健綽號「TOYZ」在2021年間販售大麻菸彈，遭判刑4年2月確定，前年入監服刑，劉原本在台中監獄服刑，去年因監獄收容人數問題，劉被移監到彰化監獄，劉是否有與另名網紅篠崎泫登記結婚，監所未予證實，不過法界人士表示，依照判決，法官判刑時未宣告劉執行期滿後，需驅逐出境，劉是否在監結婚，並不影響，有受影響的是他的居留效期是否已滿，若已滿就需強制出境。

根據司法院檢索系統提供的判決書，劉偉健犯共同販賣第二級毒品罪、共同犯販售第二級毒品未遂罪等6罪，處有期徒刑1年4月至2年7月徒刑，應執行有期徒刑4年2月，案經最高法院駁回上訴確定，法官未宣告劉在執行期滿後需驅逐出境。

彰化地檢署前檢察官、現任律師戴連宏說，外籍人士遭法院判刑，是否驅逐出境，刑法第95條有規定，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，該法條的「得」已說明法官對於外籍人士判刑後，是否在執行完畢驅逐出境，有裁量權，會審酌該名外籍人士是否展現悔意、有無繼續危害社會、教化可能，若無附加宣告驅逐出境，則需檢視該名外籍人士在台的合法居留權已屆。

依入出國移民法規，外籍人士在台受刑期間，與台灣人登記結婚，不代表具有中華民國國籍身分，若外籍人士在台居留效期已屆，則需驅逐出境，後續再以結婚的事由申請入境許可，不過，若外籍人士曾在台遭判刑而有犯罪紀錄，即便與國人結婚，依照相關規定，仍將面臨一定時間內不予許可其入境之情形。

台中檢警在2021年5至9月間，陸續在中部地區查獲多名大小藥頭，起獲多達200顆大麻菸彈，向上溯源認為劉偉健（31歲）嫌疑重大，同年9月28日逮捕劉男，檢方向法院聲押獲准，羈押2個月，法院認為劉男已供出毒品上手，裁定150萬元交保。

一審認定劉偉健坦承犯行、交出上手，依6個毒品罪判處4年2月徒刑。案件上訴二審，劉男對犯罪事實沒有意見，但認為一審量刑過重，拿出數十張參與公益活動的感謝狀求情，並提及犯案動機「不為牟利，而是要幫朋友」，強調案發時「心理狀態不穩定」，未來不會再犯，請求法官網開一面。

二審認為，劉偉健購買的二級毒品高達500顆，購買成本達60萬元，且與同案被告有共同運輸及販賣二級毒品犯意聯絡，犯罪情節不輕，不符合緩刑要件，維持一審判決，全案在前年4月由最高法院駁回上訴確定。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885