車行女業務酒駕撞死女騎士拖行550公尺逃 國民法官重判16年

曾有酒駕前科的陳姓女業務，2024年4月某日先後在中壢夜市、平鎮熱炒店和KTV跑酒攤，凌晨駕車返租處途中，在路口闖紅燈撞飛前方停等號誌女騎士，並將女騎士捲入車底拖行550公尺才棄車逃逸，對方傷重不治；桃園地院國民法官法庭今審結，重判陳女應執行16年徒刑，可上訴。

犯罪事實指出，現年30歲從事業務工作的陳宜佳，2017年11月底才因酒駕肇事判2月徒刑確定並吊銷駕照，仍於2024年4月25日晚間到處飲酒且不知節制，並於26日凌晨1時6分，為圖便利恣意駕車返回租處，行至桃園市中壢區元化路2段與中豐路口時，猛力撞擊前方騎機車停等紅燈的陳姓女騎士，人車當場噴飛倒地。

詎料，陳女肇事後竟未停車，也未報警或呼救，反而駕車逃逸，躺在右前方的女騎士隨即遭捲入車底，一路從元化路右轉中豐路再右轉永豐路，再左轉興隆街129號前，被拖行長達550公尺，後因車輛無法行駛，陳女棄車徒步逃逸。

警方於1時49分發現陳女的車輛怎停在路上，查看才發現車底奄奄一息的女騎士趕緊送醫，隨後警方在百公尺外的巷口找到陳女，凌晨2時13分因陳女拒絕酒測，檢方核發鑑定許可書帶往醫院，經抽血檢測發現酒精濃度高達升1.025毫克；女騎士送醫搶救，仍因頭部鈍挫傷合併顱內出血，於28日下午不治。

法院審理認為，被告陳女坦承犯行，相關事證明確，構成刑法第185條之3第3項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，以及刑法第185條之4第1項後段之肇事致人死亡逃逸罪，兩罪犯意各別，應分論併罰。

國民法官庭指出，就不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪部分，陳女僅為貪圖便利執意酒駕，酒精濃度甚高，行為漠視公眾交通安全，造成被害人生命不可回復的重大侵害，家屬承受巨大痛苦；陳女大學畢業，之前從事中古車買賣工作，有多次交通違規紀錄，素行不佳，雖然犯後坦承犯行，私自前往被害女騎士的靈堂下跪、書寫懺悔信及燒紙錢，卻始終未能與家屬達成和解、獲原諒。

國民法官庭表示，就肇事致人死亡逃逸部分，陳女肇事後未停留現場查看，也未對被害人施以必要救護或向警察機關報案，又未等待救護車、警察到場處理，擅自駕車逃離現場，過程中將被害人捲入車底，並經拖行長達約550公尺，導致被害人傷勢加重及痛苦，更使被害人無法即時獲得救護，挽救生命，亦妨礙肇事責任認定，根據陳女生活狀況、智識程度、過往素行及犯後態度，參考家屬意見予以量刑。

國民法官庭審酌，被告陳女所犯2罪均屬道路交通安全相關，發生的時間和地點很接近，但犯罪的方式和造成的傷害並不一樣，其中更是直接造成被害人死亡。生命一旦失去，就不可能再恢復，這是最嚴重、最不可挽回的後果，整體評估後，就酒駕致死部分判處有期徒刑13年6月，肇事致死逃逸部分判處5年6月，綜合考量2罪時間、空間密接但侵害法益不同，定應執行有期徒刑16年。本案仍可上訴。