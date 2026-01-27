無照女酒駕賓士撞人 冷血拖行550公尺致死遭重判16年
桃園市中壢區一名陳姓女子前年4月無照酒駕，猛烈撞擊一名陳姓女騎士，肇事後非但沒有停車，反而繼續加速，拖行騎士長達550公尺，直到車輛受損無法動彈棄車逃逸；陳女遭逮時被發現才因酒駕被判刑還吊銷駕照，當下酒測值高達1.025。桃園地院今由國民法官審理，依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪等多項罪名重判有期徒刑16年。
判決指出，前年4月26日凌晨1時許，陳女在案發前一晚分別前往多處飲酒，明知其血液酒精濃度超標且未持有駕照，仍強行駕駛賓士轎車上路。行經中壢區時，因酒後注意力分散且車速過快，不慎撞上正騎乘機車的陳姓女子。
然而，陳女在撞擊發生後並未立刻報警或尋求醫療協助，反而選擇加速逃離現場，騎士當時被捲入車底，拖行約550公尺之遠，長距離的磨擦與撞擊導致騎士傷勢極度嚴重，最終因錯過黃金救護時間不幸身亡。而警方將其逮捕後，陳女拒絕吹氣，強制抽血發現酒精濃度1.025毫克。
桃園地院近日由國民法官審理，陳女坦承犯行，但法官認為陳女在肇事後完全無視被害人的性命，拖行行為直接導致被害人傷勢加重，且其在車輛拋錨後仍選擇棄車逃逸，顯見其法治觀念極度薄弱；最終依不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪判處陳女有期徒刑13年6個月，另依肇事致人死亡逃逸罪判處有期徒刑5年6個月，合併應執行有期徒刑16年。可上訴。
