聽新聞
0:00 / 0:00

不滿員工跳槽對手農場 空拍機灑餌毒死動物

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉某處農場負責人王姓男子不滿員工跳槽，3度操控空拍機飛到對方跳槽的休閒園區投放有毒苜蓿粒，造成園區內侏儒山羊梅花鹿羊駝食用後暴斃，宜蘭地檢署依違反動物保護法等罪起訴王男，批他手段惡劣又沒悔意，請求從重量刑。

起訴指出，王男因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場與他競爭，王男前年6月有三天利用凌晨四下無人時，操作空拍機到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，讓綁在空拍機上、裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，讓有毒餌料灑到園區內。

園區飼養的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」吃下後陸續暴斃，其他動物也出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀。死亡動物經送台大解剖檢驗，都驗出「托福松」成分。

後來是農場員工巡視園區時，發現有不明空拍機，覺得有異偷偷尾隨，發現是王男操縱而報警；檢警偵辦時，王男矢口否認，辯稱他的空拍機沒有投擲功能，他操作空拍機到競爭對手園區只為看有什麼建設可以模仿，有毒苜蓿粒是為了殺死自己農場的老鼠。直到警方出示手機對話紀錄、監視器畫面等，王才坦承犯行。

檢方認為，王男行為可能造成遊客撿拾餵動物，又誤食手上殘毒的風險，已達動保法「情節重大」程度，又未能與告訴人和解，建請法院從重量刑。

空拍機 梅花鹿 羊駝 山羊 中毒

延伸閱讀

台中東勢新丁粄節2/27登場 探索馬戲魅力

「全台最老城市」的公園危機 北市議員揭長者友善設施不足

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」毒死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

卡友限定！指定日「遊麗寶樂園免費玩」

相關新聞

剴剴案 惡保母姊妹二審維持原判

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉長期凌虐一歲十個月男童「剴剴」，造成他全身四十二處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終低血容性休克死...

數十位剴剴戰士 聆判擁抱落淚

剴剴案昨二審宣判，維持原判決；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前法制最多就是判到這樣，「真的很謝謝法官」。

剴剴外婆：一輩子虧欠 盼司法能還公道

一歲十個月男童剴剴被長期殘忍凌虐致死，保母劉彩萱、劉若琳二審仍判處無期徒刑、十八年徒刑。剴剴外婆得知判決結果，透過律師表...

剴剴案兒盟社工涉隱匿證據 審理中

「剴剴」案，檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地方法院審理。

死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：此案有瑕疵

死囚歐陽榕戒護外醫時因病身亡，台灣廢除死刑推動聯盟昨指出，死刑憲法判決一年多了，可惜截至他病逝為止，檢察總長都尚未替歐陽...

車行女業務酒駕撞死女騎士拖行550公尺逃 國民法官重判16年

曾有酒駕前科的陳姓女業務，2024年4月某日先後在中壢夜市、平鎮熱炒店和KTV跑酒攤，凌晨駕車返租處途中，在路口闖紅燈撞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。