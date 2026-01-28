聽新聞
新聞眼／黎明重劃會違誠信 林享利益卻干擾重劃

聯合報／ 本報記者陳宏睿

黎明市地重劃區由前立委楊文欣主導，楊等12人涉借名登記，安插400多名人頭地主，以每人A4紙大小土地，占全區兩千多名地主近兩成，藉此影響大會決議、操控分配，楊被法院認定背信等罪，判刑確定，入監前病逝。昨更五審認定重劃會不合法，卻以「誠信原則」為基礎，要求林金連拆幼兒園，豈不怪哉？

更五審判決理由引1958號大法庭裁定附論，主張重劃會未合法成立之會員，其行使權利仍不能違背「誠信原則」。判決認定林金連家族一方面配得多筆土地、出售，享受利益，卻干擾重劃，戕害配地地主權益及公共利益，違反誠信原則，判林金連需拆黎明幼兒園。

判決理由也認定重劃會不合法成立，已明顯違反誠信原則，其做出處分即不合法，又豈可認定林金連是權利濫用？法律審理首重「程序」，法官裁量不能以非法成立的重劃會已做成交地、配地的結果，判幼兒園要拆，如此恐有未依法論法之誤的爭議。

