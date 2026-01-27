剴剴外婆：一輩子虧欠 盼司法能還公道

剴剴外婆委任律師林帥孝得知判決結果鬆一口氣，表示即使在現在法律仍無法滿足人民對於死刑的期待，但警告虐童者會受到無期徒刑的重判。記者林孟潔／攝影 一歲十個月男童剴剴被長期殘忍凌虐致死，保母劉彩萱、劉若琳二審仍判處無期徒刑、十八年徒刑。剴剴外婆得知判決結果，透過律師表示自己一輩子帶著虧欠、贖罪的心情度日，希望司法還弟弟一個公道，也盼血淚的教訓能喚起社會對兒童的保護。

剴剴外婆委任律師林帥孝、曾宿明昨到庭聆聽判決，得知高院維持一審的結果，林帥孝踏出法庭邊捶胸邊吐氣，感覺放下心中大石。林說，感謝高院維持原來的判決，即使現在法律仍無法滿足人民對於死刑的期待，但讓大眾知道受虐孩子是受到保護的，也警告作惡、虐童的成人們注意，因為若再虐待兒童，會受到像劉彩萱一樣無期徒刑的重判。

曾宿明則轉達剴剴外婆的心聲，表示外婆很抱歉仍沒辦法到場，她心裡還是沒辦法放下，只希望司法可以還弟弟一個公道，將惡人繩之以法，撫慰被害人在天之靈。

曾宿明說，剴剴案是外婆一輩子的痛，她會一輩子帶著虧欠、贖罪的心情度日，希望本案血淚的教訓能喚起社會對兒童的保護，以及制度面的重新檢討，杜絕再有類似案件，或無辜孩童遭到不幸的對待。

曾宿明指出，外婆非常感謝一路走來關心的人，以及法官們公平的審判，她心中萬分感激不盡，而犯罪被害人保護協會也希望協助所有被害人和家屬，為他們爭取司法應有的公平和正義。

媒體問及剴剴母親申請犯罪被害人補償金、民事訴訟等，曾宿明表示依法剴剴外婆沒有權利申請補償金，先前剴剴母親有申請補償金，但台北地檢署以剴剴母親也有過失駁回。

他說，雖剴剴監護權是外婆所有，但民事求償與監護權無關，必須由剴剴母親在兩年內提起民事訴訟。當初犯保是收到剴剴外婆申請協助，剴剴母親不是犯保直接接觸的對象，因此犯保沒有辦法代替母親回答問題。