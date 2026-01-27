聽新聞
0:00 / 0:00
剴剴案兒盟社工涉隱匿證據 審理中
「剴剴」案，檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地方法院審理。
依檢方起訴，陳尚潔明知外婆可以申請托育減免，仍把「剴剴」交給劉彩萱照顧。劉彩萱告知「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高訪視頻率。
檢方指控，陳尚潔於「剴剴」過世當天早上成立「剴剴小天使」群組，第二天再找其他社工成立「一二二四意外處理」群組，涉嫌串證。檢方起訴時認為，陳尚潔是「剴剴」最重要的求助窗口之一，陳女卻怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴她，並從重求刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言