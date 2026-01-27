聽新聞
0:00 / 0:00

數十位剴剴戰士 聆判擁抱落淚

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

「剴剴」案，高等法院昨天二審宣判。高院庭外一早聲援民眾獲知判決發出陣陣歡呼，許多人激動流淚，相互擁抱。記者林俊良／攝影
「剴剴」案，高等法院昨天二審宣判。高院庭外一早聲援民眾獲知判決發出陣陣歡呼，許多人激動流淚，相互擁抱。記者林俊良／攝影

剴剴案昨二審宣判，維持原判決；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前法制最多就是判到這樣，「真的很謝謝法官」。

長期關注虐童案的藝人郁方也到場聲援，她說，這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，「你們真的該被廢掉」。

剴剴案一、二審審理過程，均有兒少守護團體自發性組成「剴剴戰士」，要求「剴剴案不能沉」，呼籲司法勿輕縱。合議庭昨駁回上訴案訊息一傳出，守候在法院門口的兒少守護團體數十名「剴剴戰士」尖叫擁抱，有人得知判決結果，激動落淚，大喊謝謝法官、檢察官，還有人相擁而泣。

郁方表示，大家擔心的是被輕判，維持原判決是對所有「剴爸」、「剴媽」們最好的禮物，她要對全世界各地來的「剴爸」、「剴媽」們說「你們真的很棒，出錢出力」。

郁方說，剴剴是弱勢中的最弱勢，如果認真研究案子，就知道無期徒刑及十八年徒刑真的是太輕；不過，在台灣判死刑是很困難的事，還有漫長的路要走。

她表示，如果要提到廢死，她會說廢死團體歲月靜好，是因為有受害者家屬負重前行「這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，你們真的該被廢掉」。

郁方說，如果剴剴在天之靈，能夠感受到大家的愛，希望剴剴在現場一起聆聽判決，更希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄裡好好反省；她也認為，台灣如果會從少子化走向無子化，劉彩萱、劉若琳是最大的凶手。

兒少守護團體總召張瓦力說，真的很謝謝法官、檢察官、所有為剴剴發聲的人，宣判結果出來，大家都在旁邊哭了，覺得終於可以不被輕判。

他表示，這幾個月來大家都很糾結，能撐到今天很不容易；因為沒有死刑，兒少守護團體的人都不滿意，可是目前的法制最多就是判到這樣。

媒體問劉若琳判刑十八年是否過輕？張瓦力說「對，我們覺得太輕」，指劉若琳基本上看來是共同正犯，應跟劉彩萱一樣判無期徒刑，「但能維持原判就已經很好了」。

剴剴案 廢死 無期徒刑 死刑

延伸閱讀

剴剴案二審維持原判！郁方現身法院激動發聲：正義只是遲到

影／虐死「剴剴」保母姊妹二審維持原判 聲援民眾激動落淚

剴剴案二審維持原判 藝人郁方批廢死團體：你們最該被廢死掉

影／惡保母維持原判...「剴剴戰士」激動落淚 總召：沒判死有人不滿意

相關新聞

剴剴案 惡保母姊妹二審維持原判

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉長期凌虐一歲十個月男童「剴剴」，造成他全身四十二處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終低血容性休克死...

數十位剴剴戰士 聆判擁抱落淚

剴剴案昨二審宣判，維持原判決；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前法制最多就是判到這樣，「真的很謝謝法官」。

剴剴外婆：一輩子虧欠 盼司法能還公道

一歲十個月男童剴剴被長期殘忍凌虐致死，保母劉彩萱、劉若琳二審仍判處無期徒刑、十八年徒刑。剴剴外婆得知判決結果，透過律師表...

剴剴案兒盟社工涉隱匿證據 審理中

「剴剴」案，檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地方法院審理。

死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：此案有瑕疵

死囚歐陽榕戒護外醫時因病身亡，台灣廢除死刑推動聯盟昨指出，死刑憲法判決一年多了，可惜截至他病逝為止，檢察總長都尚未替歐陽...

車行女業務酒駕撞死女騎士拖行550公尺逃 國民法官重判16年

曾有酒駕前科的陳姓女業務，2024年4月某日先後在中壢夜市、平鎮熱炒店和KTV跑酒攤，凌晨駕車返租處途中，在路口闖紅燈撞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。