纏訟17年更五審 台中黎明幼園判拆

黎明幼兒園拆屋還地纏訟17年，更五審昨判幼兒園要拆，園長林金連昨情緒激憤在法庭外控訴，並表示上訴到底。記者陳宏睿／攝影 台中「黎明市地自辦重劃區」因涉人頭灌水、虛報拆遷補償費等弊端，台中高分院去年認定前立委楊文欣等人涉背信等罪，沒收犯罪所得的8千多坪抵費地。重劃會另提民事訴訟，以區內的黎明幼兒園妨害重劃，要求拆除地上物；更五審昨認定幼兒園負責人林金連違反「誠信原則」，判黎明幼兒園要拆。

南屯區的「單元二黎明自辦市地重劃區」占地186公頃，橫跨台中市西屯區、南屯區，是台灣規模最大市地自辦重劃區，黎明幼兒園位於重劃區內，因拒絕配合重劃拆遷，重劃會提告民事訴訟，要求拆屋還地，此案纏訟17年，一、二、更一審、更四審都判免拆，更二、更三及昨天審結的更五審，則判幼兒園要拆。

更五審理由指黎明重劃區已接近尾聲，僅幼兒園與交六土地未竣工，林金連家族已取得重劃會4筆配地，3筆已出售享受利益，另一方面卻主張重劃會違法阻礙重劃，干擾程序，違反誠信原則，加上林的家族成員都同意拆除地上物，幼兒園建物也未辦保存登記，被查報為違章建築，判要拆除。

更五審指出，幼兒園建物妨害施工、配地，經市府三次調處不成立，重劃會可依規定要求林金連等人拆除，判幼兒園要拆。

林金連表示不會屈服，將上訴到底，台灣不論司法與政府，已成財團綁架對象，非以法律判決，讓人失望。時代力量發言人鄭宇焱也對判決結果表示遺憾。

台中市地政局指出，黎明重劃案核定程序合法合規，將持續精進監督機制、守護地主權益。