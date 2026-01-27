越南女博士變欠稅大戶禁出境 移民署回應、律師建議這樣做

聯合報／ 記者袁志豪謝進盛張議晨林伯驊／連線即時報導

越南籍范姓女子因欠稅2千萬元，去年9月入境後遭限制出境，她向本報投訴，自己觀光簽證過期，目前形成「無法生活亦無法離開的狀態」，質疑國稅局、移民署都不顧她生存權。由於她稱是帳戶借人使用而引發一連串爭端，對此，律師建議她提起侵占告訴。

移民署南區事務大隊說，范姓女子因欠稅由國稅局申請境管，目前她雖簽證過期，但有固定住居所可做收容替代處分，因此仍可自由活動，移民署持續掌握范女動態，至於能否解除境管，因申請機關為國稅局，需等該機關申請撤銷，且確認范女在台無其他案件後，才能准她離境。

移民署台南專勤隊證實范姓女子曾來電求助未果，有官員認為，被列為欠稅大戶，稅務機關都相當重視，范女應未完整陳述相關細節，建議應向國稅局進一步完整說明，具體拿出誠意說服後，或許事情有轉機，至於相關就醫需求，應可洽詢越南在台機構尋求協助。

范姓女子今受訪說，曾就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南，因還有學校獎學金可以領取，將帳戶交給也在成大讀書的阮姓女室友協助處理，再度來台才知道帳戶被阮女跟其友人搞到欠稅，她認了也願意承擔。

律師李奇芳指出，若真如范姓女子所說，因出借帳戶，進而被視為欠稅，可向阮姓友人提告侵占罪嫌，由檢察官釐清相關，佐證自己與欠稅無關，利用相關偵審程序認定的事實，告知國稅局並協調，有希望提早解除限制出境。

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她去年9月攜幼兒自德國返台旅遊，沒想到竟成為欠稅2千萬大戶，一回來就被限制出境。記者袁志豪／攝影
