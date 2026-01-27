「一巴掌轟給他死」剴剴生前3個月極淒慘 惡保母冷血對話紀錄全曝光

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢，最終因低血容性休克死亡，台灣高等法院二審今仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，宣判之後判決書上網公開，劉家姊妹幾近冷血的對話紀錄也隨之曝光。

本案二審由高院審判長廖建瑜、受命法官文家倩、陪席法官黃怡菁組成合議庭審理。合議庭認為劉家姊妹將剴剴視為宣洩情緒的工具，在短暫的3個月內反覆密集的以非人道方式凌虐，手段五花八門。

合議庭更批評劉彩萱將凌虐剴剴的照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴言語，從中獲得滿足，是「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」，剴剴生前最後3個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權。

然而，判決書附件曝光劉家姊妹LINE、MESSENGER的對話紀錄。2023年9月7日凌晨1時許，劉彩萱傳送剴剴脖子遭劃傷的照片，並說「夭壽喔這麼嚴重」、「我鼠定了，星期五人家就要來」，劉若琳回應「這沒這麼快好，讓他睡覺」、「我說星期五都不要讓他睡等下午，時間快到了才讓他進去睡，小孩在睡覺，社工都不會把他叫醒」，劉彩萱則說「我是看到衣服上的血，才發現哇嗚～這麼大一道，嚇死寶寶了」。

2023年9月17日凌晨，劉彩萱傳送剴剴遭綑綁並橫躺的照片，劉若琳回應「也是躺著」，劉彩萱說「被綁著躺不舒服」；劉彩萱再傳剴剴手腳遭綑綁、頭上綁毛巾並遮蔽眼睛的坐姿照片，並說「一直撞頭，想睡我房間，我就讓他坐我房間地上」。劉彩萱又傳送剴剴手腳遭綑綁、臉部被遮掩、身體凹成雙腳高舉過頭的躺姿照片，劉若琳看了之後回應「好爽有冷氣吹」。

2023年9月18日凌晨，劉彩萱傳訊「回來進小房間手乖乖讓我綁，綁好躺下就睡了」、「我沒幫他」，劉若琳說「喔」。

2023年9月27日凌晨，劉彩萱傳送剴剴手腳遭綑綁於椅凳，臉部被口罩遮掩的坐姿照片，並說「剛剛我洗澡，他故意時不時的大叫幾聲，試探有沒有人進去救他，結果叫了幾次都沒有人出現救他，現在目前沒有再叫再發出聲音」。劉彩萱再說「身體快掙脫了」、「身體已經躺下去了，繼續陸續的大叫大哭」，劉若琳又問「現在勒」，劉彩萱再傳送木凳椅腳支架斷裂照片。

2023年10月6日凌晨，劉彩萱傳剴剴遭包裹如木乃伊的照片，還說「很爽吧」、「等一下我洗好澡再去看變啥樣」，劉若琳問「這是誰的毛巾」，得知姊姊是用綁冰箱的布後，再回應「看起來還不錯」、「睡得很爽」，劉彩萱說「剛剛還給我哭」、「我警告他，沒人可以救你，哭沒用，因為他看到我兒子」，劉若琳再說「爽睡」。

2023年11月2日凌晨，劉若琳說「他沒機會了」、「剛去看完他」、「他大哭」、「他自己又反了」，劉彩萱回應「欠揍嗎」、「白痴」、「不要理他啦，等一下又流鼻血」，劉若琳說「1掉出2腳向上3反巧」、「桶仔反過去，他很有力」、「裝死」，劉彩萱則說「妳去睡覺啦！不要理他了」。

2023年11月12日凌晨，劉彩萱先說「走樓梯故意要走不走的邊走邊哭，越哭越大聲，後來忍不住打了一下他的手臂才比較小聲一點」，劉若琳回應「可以教的還是要教」，劉彩萱又說「教啊！所以被我打一下重重的到剛剛手還紅著，五手印」、「氣死，然後本來洗好手、腳準備，包起來讓他睡，他又給我大哭，我有修理他，然後讓他站在廁所外面等我，他真的很聰明，都拉長耳朵在聽我們說什麼」。

劉彩萱還說「剛剛拿著廖ㄅㄟˊ啊，叫他可愛一個給我看，他才勉強裝笑給我，不會沒事啦！我的容忍程度很差」、「他懂大人要什麼」， 劉若琳說「回來我叫他脫鞋他居然踢我」，劉彩萱回應「但就是很會ㄍㄟ笑，你沒揍他，要揍啊，這個不對要教，不然他會變本加厲，他就不敢踢我」。

劉彩萱說「他看到我很像小媳婦一樣，尤其是有外人在的時候更明顯，其實真的不是那麼怕我啦，這都是裝可憐給人看的，所以會顧人怨，不會討喜」，劉若琳回應「為了孫中山，你玩不過他，他有政府認證」，劉彩萱說「為錢死為錢狂為錢扣扣ㄗㄨㄥˊ」。

2023年12月3日，劉若琳說「他今天很假先」、「欠揍」，劉彩萱回應「哪天不ㄍㄟ」、「哪天不欠揍」，劉若琳又說「讓他太舒服躺一天」，劉彩萱則回「剛剛才被我揍完」、「愛哭啊」，劉若琳出主意指出「白天不要讓他躺，坐一下就好」，劉彩萱回「我ㄤ一直說他水腫，剛剛又說了一次，他坐著還會自己按摩腳勒」、「上來站到剛剛我才讓他坐下的，我ㄤ一直說我讓他站一整天太久了」、「等一下我去洗澡他就要繼續站著了，先讓他爽一下，等一下我洗澡開始他又得站到我睡著了」。

劉彩萱也說「他今天還趁我出去上廁所整個人趴在大壯睡的被子上睡勒，氣死我，還被我狠狠的揍了一頓，他現在很誇張的自甶啦」、「只要不小心他就自己當老大了，什麼都自己決定怎麼做就怎麼爽」，劉若琳回「他真的不能給他太自由」，劉彩萱再說「然後看到外人一副小媳婦的模樣，欠揍」、「看了就很想一巴掌轟給他死，不用再大一點，現在就已經很難管得動了」、「我每天為了不讓他睡結果自己也不能睡」。

2023年12月9日，劉若琳問「死小孩在幹嘛」，劉彩萱回「躺平睡覺啊」、「等我ㄤ出門再叫他起來立正站好，先讓他爽一下，不然我ㄤ又要唧唧叫了，他剛進去的呀，我才剛洗完澡吹好頭髮幫他換尿布讓他去小房間先爽一下，不然我怕我又失手打暈他了」、「看他不順眼呀」。