聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名5歲大的男童疑受母親的男友不當對待，頭部多處瘀青。縣府社會處表示，已偕同警方將男童帶離保護，送醫驗傷並申請保護令，並聯繫其他家屬安置，對孩子遭受的身心創作，會提供心理輔導與諮商。

男童的叔叔近日在網路發文，指5歲大的侄子疑似遭到哥哥前妻的現任男友不當對待，身上已明顯受傷，家人已經報警並通報相關單位介入處理，發文目的是避免孩子再受傷害。

男童叔叔說明，男童父親目前在監服刑，與妻子已經離婚，由前妻照顧4名小孩，5歲大的老么疑似多次被前妻的現任男友打傷，頭部多處瘀青，他很心疼孩子遭虐待未能受到保護，因侄子已被帶離原本可聯繫的地方，無法確認去向與安全，非常擔憂。

宜蘭縣社會處今天表示，獲報後已經會同警方前往將男童帶離並送醫驗後傷，後續會向法院申請保護令；此外，縣府也聯繫男童的外婆、阿姨等家屬，朝親屬安置方向規畫，也會提供心理輔導與諮商，一切以孩子最佳利益為考量。至於是否涉及虐童，將由警方介入調查。

宜蘭縣傳出疑似5歲男童遭虐待，縣府介入處理。記者王燕華／攝影
相關新聞

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

宜蘭爆疑似虐童案 5歲男童頭部大片瘀青…縣府介入處理安置

宜蘭縣一名5歲大的男童疑受母親的男友不當對待，頭部多處瘀青。縣府社會處表示，已偕同警方將男童帶離保護，送醫驗傷並申請保護...

一天湊出1200萬！台鹽綠能前董座陳啓昱才交保 檢方不服再提抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元...

纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法...

花蓮藍營縣長提名風暴 前花蓮市長葉耀輝聲請假處分爭凍結程序

國民黨花蓮縣黨部日前依內參民調結果建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選下屆縣長，引發花蓮前市長葉耀輝不滿，今天到花蓮地院聲請...

