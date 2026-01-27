聽新聞
宜蘭爆疑似虐童案 5歲男童頭部大片瘀青…縣府介入處理安置
宜蘭縣一名5歲大的男童疑受母親的男友不當對待，頭部多處瘀青。縣府社會處表示，已偕同警方將男童帶離保護，送醫驗傷並申請保護令，並聯繫其他家屬安置，對孩子遭受的身心創作，會提供心理輔導與諮商。
男童的叔叔近日在網路發文，指5歲大的侄子疑似遭到哥哥前妻的現任男友不當對待，身上已明顯受傷，家人已經報警並通報相關單位介入處理，發文目的是避免孩子再受傷害。
男童叔叔說明，男童父親目前在監服刑，與妻子已經離婚，由前妻照顧4名小孩，5歲大的老么疑似多次被前妻的現任男友打傷，頭部多處瘀青，他很心疼孩子遭虐待未能受到保護，因侄子已被帶離原本可聯繫的地方，無法確認去向與安全，非常擔憂。
宜蘭縣社會處今天表示，獲報後已經會同警方前往將男童帶離並送醫驗後傷，後續會向法院申請保護令；此外，縣府也聯繫男童的外婆、阿姨等家屬，朝親屬安置方向規畫，也會提供心理輔導與諮商，一切以孩子最佳利益為考量。至於是否涉及虐童，將由警方介入調查。
