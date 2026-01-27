一天湊出1200萬！台鹽綠能前董座陳啓昱才交保 檢方不服再提抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各交保700萬元。台南地檢署不服法院准予被告陳啓昱等3人停止羈押裁定，今已依法提起抗告。

台南地檢署指出，陳啓昱等3人涉犯證券交易法特別背信等7年以上有期徒刑重罪犯罪嫌疑重大，也有湮滅、偽造、變造證據或串證及逃亡之虞，非予以繼續羈押，顯難進行審判與執行。昨裁定停押具保，檢方上午即提起抗告。

蘇坤煌、蘇俊仁兩人家屬已繳交700萬保證金，昨天辦理交保後，陳啓昱因為交保金額較高，胞弟等直至今天上午到法院辦理交保。經加裝科技監控設備後，下午1時20分步出法院，面對春節前夕順利返家，陳啓昱搖手未作回應。

去年9月底，台南地院裁定陳600萬元交保，台南地檢署不服提抗告成功，台南高分院昨撤銷原裁定，發回台南地院後更裁延長羈押2月，並均禁止接見通信。當時陳在外1天又回牢籠，這次4個多月後，陳再獲1200萬元交保後，南檢二度提抗告。