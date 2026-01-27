纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法取得的8854坪抵費地，黎明重劃會另向法院具狀，要求黎明幼兒園拆屋還地，全案歷經17年，雙方互有勝敗，更四審原判幼兒園免拆，更五審今逆轉，判幼兒園要拆。台中市地政局指出，黎明重劃案核定程序合法合規，將持續精進監督機制、守護地主權益。

位於台中市南屯區的「單元二黎明自辦市地重劃區」占地186公頃，橫跨台中市西屯區、南屯區，北以市政路為界、西為環中路，是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區，黎明幼兒園位於重劃區內，因拒絕配合重劃拆遷，重劃會提告民事訴訟，要求拆屋還地，此案纏訟17年，一、二、更一審、更四審都判免拆，更二、更三與今天的更五審，則是判定要拆。

地政局指出，市府於2008年核定時均嚴格依當時法令「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」等規定辦理辦理，審查階段已主動剔除734名資格不符地主，程序完全符合行為時規定。由於自辦重劃本於「私法自治」原則，相關工程計畫與財務補償均經專業技師簽證及重劃會理事會決議，市府始終秉持依法行政立場，履行監督審查之責。