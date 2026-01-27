快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法取得的8854坪抵費地，黎明重劃會另向法院具狀，要求黎明幼兒園拆屋還地，全案歷經17年，雙方互有勝敗，更四審原判幼兒園免拆，更五審今逆轉，判幼兒園要拆。台中市地政局指出，黎明重劃案核定程序合法合規，將持續精進監督機制、守護地主權益。

位於台中市南屯區的「單元二黎明自辦市地重劃區」占地186公頃，橫跨台中市西屯區、南屯區，北以市政路為界、西為環中路，是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區，黎明幼兒園位於重劃區內，因拒絕配合重劃拆遷，重劃會提告民事訴訟，要求拆屋還地，此案纏訟17年，一、二、更一審、更四審都判免拆，更二、更三與今天的更五審，則是判定要拆。

地政局指出，市府於2008年核定時均嚴格依當時法令「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」等規定辦理辦理，審查階段已主動剔除734名資格不符地主，程序完全符合行為時規定。由於自辦重劃本於「私法自治」原則，相關工程計畫與財務補償均經專業技師簽證及重劃會理事會決議，市府始終秉持依法行政立場，履行監督審查之責。

地政局強調，為精進監督機制，市府近年已主動建立多項嚴格審查標準及分階段核對制度，並全面公開重劃資訊以保障地主權益。針對法規不備之處，市府也積極彙整實務經驗向中央提出修法建議，期望透過制度性改革強化把關，確保自辦重劃業務更為透明完善，維護民眾財產權益。

黎明幼兒園拆屋還地纏訟17年，更五審今判幼兒園要拆，園長林金連今情緒激憤，與聲援團體在法庭外控訴。記者陳宏睿／攝影
黎明幼兒園拆屋還地纏訟17年，更五審今判幼兒園要拆，園長林金連今情緒激憤，與聲援團體在法庭外控訴。記者陳宏睿／攝影

重劃區 幼兒園 台中市

延伸閱讀

影／黎明幼兒園今逆轉要拆 林金連：不只幼兒園敗、全台灣人也敗

是否加入民眾黨？中市無黨籍市議員吳佩芸：人單力薄是相對辛苦的

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

中市廚餘機申請退件7成多…問題都出在這項文件 市府稱已簡化申請

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

一天湊出1200萬！台鹽綠能前董座陳啓昱才交保 檢方不服再提抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元...

纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。