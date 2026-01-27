快訊

花蓮藍營縣長提名風暴 前花蓮市長葉耀輝聲請假處分爭凍結程序

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

國民黨花蓮縣黨部日前依內參民調結果建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選下屆縣長，引發花蓮前市長葉耀輝不滿，今天到花蓮地院聲請假處分。葉耀輝說，這分民調未依他要求就進行，違反程序正義，應凍結提名程序，若黨中央無善意回應，不排除後續還有民、刑事動作；黨部回應，尊重。

葉耀輝下午由律師陪同到花蓮地院遞出聲請書。他表示，縣黨部所做內參民調有多個重大瑕疵，事前沒公開報名登記，僅憑口頭表達意見就納入初選協調民單，且這個月8日縣黨部主委盧新榮要召開花蓮縣黨委員會，傳訊要他前往表達意願，他離開後就作成「全民調」決議，縣黨部專斷獨行。

葉耀輝表示，曾表達「全民調初選」前須有三場電視公開政見發表會並言詞辯論，但遭盧新榮及競選對手否決，全民調執行單位也由縣黨部自行決定，從三家改為一家，沒給他合理準備時間，15日到17日就做單一民調，讓他覺得被偷襲。

他說，事先就說了若縣黨部執意做民調，他要退出，但縣黨部違背他意願強行納入，還未經他同意散布民調結果，做出「懸殊差距」的結果，是對他個人從政形象的一大羞辱，又向黨中央提報徵召對手，嚴重傷害他的參選權益。

葉耀輝說，他22日已循黨內正常管道到中央黨部申訴，遲未獲得回應，只能透過司法救濟手段維護個人權益，也希望透過司法的介入調查，還給國民黨正常初選。

藍縣黨部21日公布內參民調數據，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距40.1%，進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，建請黨中央徵召或提名游淑貞。

黨部主委盧新榮今天回應，這次提名作業完全依循黨內制度進行，對於葉耀輝的作法表達尊重。

花蓮前市長葉耀輝爭取國民黨內提名參選下屆縣長，不滿縣黨部未經他同意就做民調，今天到地院遞狀聲請假處分。記者王燕華／攝影
花蓮前市長葉耀輝爭取國民黨內提名參選下屆縣長，不滿縣黨部未經他同意就做民調，今天到地院遞狀聲請假處分。記者王燕華／攝影
花蓮前市長葉耀輝爭取國民黨內提名參選下屆縣長，不滿縣黨部未經他同意就做民調，今天到地院遞狀聲請假處分。記者王燕華／攝影
花蓮前市長葉耀輝爭取國民黨內提名參選下屆縣長，不滿縣黨部未經他同意就做民調，今天到地院遞狀聲請假處分。記者王燕華／攝影

全民調 花蓮 游淑貞

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

一天湊出1200萬！台鹽綠能前董座陳啓昱才交保 檢方不服再提抗告

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元...

纏訟17年...黎明幼兒園更五審逆轉判要拆 中市地政局回應了

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法...

