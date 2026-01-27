花蓮藍營縣長提名風暴 前花蓮市長葉耀輝聲請假處分爭凍結程序

國民黨花蓮縣黨部日前依內參民調結果建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選下屆縣長，引發花蓮前市長葉耀輝不滿，今天到花蓮地院聲請假處分。葉耀輝說，這分民調未依他要求就進行，違反程序正義，應凍結提名程序，若黨中央無善意回應，不排除後續還有民、刑事動作；黨部回應，尊重。

葉耀輝下午由律師陪同到花蓮地院遞出聲請書。他表示，縣黨部所做內參民調有多個重大瑕疵，事前沒公開報名登記，僅憑口頭表達意見就納入初選協調民單，且這個月8日縣黨部主委盧新榮要召開花蓮縣黨委員會，傳訊要他前往表達意願，他離開後就作成「全民調」決議，縣黨部專斷獨行。

葉耀輝表示，曾表達「全民調初選」前須有三場電視公開政見發表會並言詞辯論，但遭盧新榮及競選對手否決，全民調執行單位也由縣黨部自行決定，從三家改為一家，沒給他合理準備時間，15日到17日就做單一民調，讓他覺得被偷襲。

他說，事先就說了若縣黨部執意做民調，他要退出，但縣黨部違背他意願強行納入，還未經他同意散布民調結果，做出「懸殊差距」的結果，是對他個人從政形象的一大羞辱，又向黨中央提報徵召對手，嚴重傷害他的參選權益。

葉耀輝說，他22日已循黨內正常管道到中央黨部申訴，遲未獲得回應，只能透過司法救濟手段維護個人權益，也希望透過司法的介入調查，還給國民黨正常初選。

藍縣黨部21日公布內參民調數據，游淑貞支持度為51.9%，葉耀輝支持度為11.8%，雙方支持度差距40.1%，進一步分析顯示，花蓮縣各鄉鎮市游淑貞的支持比例均高於葉耀輝，建請黨中央徵召或提名游淑貞。

黨部主委盧新榮今天回應，這次提名作業完全依循黨內制度進行，對於葉耀輝的作法表達尊重。